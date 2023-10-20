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【咖啡迷】Starbucks推出工作坊 教手沖咖啡 拉花 留意香港官方Instagram 有機會贏取Starbucks咖啡工作坊名額

理財智慧 15:07 2023/10/20

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香港人喜歡飲咖啡，不過懂得自己沖咖啡的人亦不少。星巴克推出一系列的Starbucks及Starbucks Reserve 咖啡工作坊，包括Starbucks Reserve咖啡美饌品味工作坊，Starbucks手沖咖啡工作坊和Starbucks咖啡拉花工作坊。由11月2日起，星巴克更會免費送出工作坊體驗，大家可以透過星巴克香港官方Instagram活動，贏取Starbucks咖啡工作坊名額。

另外，今次Starbucks 亦推出多個工作坊

Starbucks Reserve咖啡美饌品味工作坊
工作坊日期：逢星期日至一
工作坊地點：星巴克旗艦店（銅鑼灣新寜道1號利園三期1樓101-110號舖）
時段：下午6時 至 7時30分
時長：90分鐘

費用：每人港幣450元
名額：工作坊最多可容納4名參加者
報名方法：可於星巴克網頁報名參加Starbucks Reserve 咖啡工作坊 


Starbucks手沖咖啡工作坊

工作坊日期：於2023年11月17日開始 (10月底正式開放報名，課程詳情參考網上公佈)
工作坊地點：灣仔軒尼詩道23-29號 東亞樓二樓
時段：每隔個星期五下午6時30分到8時30分
時長：約2小時

費用：每人港幣495元
名額：工作坊最多可容納4名參加者
報名方法：可於星巴克網頁報名參加手沖咖啡工作坊

工作坊內容包括：
品味咖啡的步驟
沖調咖啡的四個基本原則
學習不同的手沖方式

點擊圖片放大
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Starbucks咖啡拉花工作坊

工作坊日期：於2023年11月17日開始 (10月底正式開放報名，課程詳情參考網上公佈)
工作坊地點：灣仔軒尼詩道23-29號 東亞樓二樓
時段：每隔個星期五下午6時30分至8時30分
時長：約2小時

費用：每人港幣495元
名額：工作坊最多可容納4名參加者
報名方法：可於星巴克網頁報名參加手沖咖啡工作坊

工作坊內容包括：
什麼是濃縮咖啡？
如何完美地蒸煮牛奶
製作鮮奶咖啡
練習拿鐵拉花技巧

另外，於11月2日起，可透過星巴克香港官方Instagram活動，贏取Starbucks咖啡工作坊名額。

Instagram活動日期
11月2日
參與星巴克香港官方Instagram活動，於指定貼文下留言分享最特別的Starbucks Reserve體驗，最有心思的參加者將可贏取Starbucks Reserve 咖啡美饌品味工作坊名額
11月8日
參與星巴克香港官方Instagram活動，於指定貼文下留言分享最特別的Starbucks Reserve 體驗，最有心思的參加者將可贏取手沖工作坊或咖啡拉花工作坊名額


 

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撰文：陳玉蓮

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