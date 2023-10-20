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【職場趣聞】網民盤點係時候要辭職或/轉工警號 ! 公司三大問題必走 ?

理財智慧 15:24 2023/10/20

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在職場中，當遇到一些事或跡象，暗示著是時候考慮辭職或轉換工作了。最近，網民們紛紛盤點一些有趣的警示信號。有網民表示，自己在工作中有一段時間覺得自己有抑鬱或焦慮，而且上司連請假都唔批，最終都決定離職。

有人表示，若公司花紅每年少過一年，或是很多同事相繼離職，工作量過多等都應該尋找離開的機會，因為這代表公司的財務出現問題，而且公司長期不足員工工作，留下的同事工作量過多都不是健康的現像。大部分人認為只要目前的工作不太開心，或是有精神壓力都應該是時候離開，因為長久下去將會影響其身心健康。

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    撰文：陳玉蓮

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