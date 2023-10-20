【偽冒事件】檢查電郵唔好手多 慎防偽冒八達通電郵及欺詐網站

金融管理局呼籲市民留意一篇由八達通卡有限公司發出關於偽冒電郵、欺詐網站和流動應用程式的新聞稿，並提高警覺。該公司在新聞稿內提醒市民注意一封偽冒其發出的電郵，該電郵內附連結至未經授權網站，要求收件人輸入個人和信用卡資料。



另外，市民也應留意市面上以八達通相近字詞為名的可疑網站和社交媒體貼文，如八達幣、四通八達，以及提防可疑的流動應用程式。八達通卡公司已向金管局匯報事件。



曾向上述電郵、網站、流動應用程式提供個人或戶口資料，或曾進行任何交易的人士，應致電2266 2222聯絡八達通卡有限公司，並向警方報案，或致電18222警方反詐騙協調中心。

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撰文：陳玉蓮