▲ 【分析】存息佔港交所第三季盈利多少 為何「完美對沖」股市淡靜今年都跑輸大市？

港交所 （00388） 第三季業績報喜，即使期內港股日均成交按年微增1%，但季度盈利照樣大升30%至29.5億元。港交所歸功業務多元發展和積極控制成本，但同樣奏效的是港交所投資表現，港交所第三季「公司資金」投資收益淨額由去年同期虧損轉賺3.60億元，「保證金及結算所基金」另帶來投資收益淨額8.51億元，合計達到12.11億元，佔集團季度盈利41%，與上半年業績相近，並較去年同期只貢獻15%盈利大增。

港交所集團（億港元） 2023年

第三季 2022年

第三季 保證金及結算所基金 投資收益淨額 8.51 3.80 -現金及銀行存款

（包括外匯掉期） 7.69 3.24 公司資金 投資收益淨額 3.60 -0.46 -現金及銀行存款 3.34 1.21 集團 投資收益淨額 12.11 3.34 -現金及銀行存款 11.03 4.45 季度盈利總額 29.53 22.62

存息佔港交所季度盈利37% 下半年派息有望再增

如同上季解讀，港交所投資收益很大程度受惠於存息上升。如上述圖表顯示，港交所投資收益淨額之中，現金及銀行存款貢獻達到11.03億元，相當於投資收益淨額的91%，或集團整體盈利的37%。

港交所指出，第三季公司資金投資之中，外部組合上季虧損500萬元，但受惠利率走高，第三季年度化投資淨回報達4.07厘，遠勝去年同期的-0.54%。

港股近年表現乏善可陳，除了外資對中國股市，利息走高也不利整體交易活動。不過，因應港交所的資產結構，利息走高令公司收息收益大增，「完美對沖」港股淡靜有餘，而且港交所採用90%派息比率，交易所股東今年下半年股息有望再增。

完美對沖股市淡靜 港交所今年輕微跑輸恒指、落後國際同業

不過，事實上，港交所年初至今股價累跌16%，甚至輕微跑輸恒指同期14%跌幅。一如港交所行政總裁歐冠昇今年8月所言，息率下降雖不利投資收益表現，但利息下跌往往代表市場活動更活躍，他寧願低息環境多於利息收入增。

更重要是，市場對港交所估值的最根本考慮是，交易所如同中國股市的替代品（Proxy），當市場過去多年看好中國金融市場持續開放進程，也讓港交所估值較環球其他交易所有溢價。隨外資對中國資產變得審慎，估值較同業不算便宜的港交所，就顯得吸引力不如前，才會出現盈利增、股價跌的尷尬局面。

交易所 年初至今表現 市盈率 芝商所（美：CME） +27% 26倍 倫交所（英：LSEG） +15% 64倍 洲際交易所（美：ICE） +6% 36倍 港交所 （00388） -16% 31倍

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記者：麥德銘