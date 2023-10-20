  • 26°C
香港時間 : 20231020日 (週五) 15:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【分析】存息佔港交所第三季盈利多少　為何「完美對沖」股市淡靜今年都跑輸大市？

股市 14:56 2023/10/20

分享：

分享：

【分析】存息佔港交所第三季盈利多少　為何「完美對沖」股市淡靜今年都跑輸大市？

港交所 （00388） 第三季業績報喜，即使期內港股日均成交按年微增1%，但季度盈利照樣大升30%至29.5億元。港交所歸功業務多元發展和積極控制成本，但同樣奏效的是港交所投資表現，港交所第三季「公司資金」投資收益淨額由去年同期虧損轉賺3.60億元，「保證金及結算所基金」另帶來投資收益淨額8.51億元，合計達到12.11億元，佔集團季度盈利41%，與上半年業績相近，並較去年同期只貢獻15%盈利大增。

港交所集團（億港元）2023年
第三季		2022年
第三季
保證金及結算所基金投資收益淨額8.513.80
-現金及銀行存款
（包括外匯掉期）		7.693.24
公司資金投資收益淨額3.60-0.46
-現金及銀行存款3.341.21
集團投資收益淨額    12.113.34
-現金及銀行存款11.034.45
季度盈利總額29.5322.62

【港交所業績】詳細報道

存息佔港交所季度盈利37%　下半年派息有望再增

如同上季解讀，港交所投資收益很大程度受惠於存息上升。如上述圖表顯示，港交所投資收益淨額之中，現金及銀行存款貢獻達到11.03億元，相當於投資收益淨額的91%，或集團整體盈利的37%。

港交所指出，第三季公司資金投資之中，外部組合上季虧損500萬元，但受惠利率走高，第三季年度化投資淨回報達4.07厘，遠勝去年同期的-0.54%。

港股近年表現乏善可陳，除了外資對中國股市，利息走高也不利整體交易活動。不過，因應港交所的資產結構，利息走高令公司收息收益大增，「完美對沖」港股淡靜有餘，而且港交所採用90%派息比率，交易所股東今年下半年股息有望再增。

完美對沖股市淡靜　港交所今年輕微跑輸恒指、落後國際同業

不過，事實上，港交所年初至今股價累跌16%，甚至輕微跑輸恒指同期14%跌幅。一如港交所行政總裁歐冠昇今年8月所言，息率下降雖不利投資收益表現，但利息下跌往往代表市場活動更活躍，他寧願低息環境多於利息收入增。

更重要是，市場對港交所估值的最根本考慮是，交易所如同中國股市的替代品（Proxy），當市場過去多年看好中國金融市場持續開放進程，也讓港交所估值較環球其他交易所有溢價。隨外資對中國資產變得審慎，估值較同業不算便宜的港交所，就顯得吸引力不如前，才會出現盈利增、股價跌的尷尬局面。

交易所年初至今表現市盈率
芝商所（美：CME）+27%26倍
倫交所（英：LSEG）+15%64倍
洲際交易所（美：ICE）    +6%36倍
港交所 （00388） -16%31倍

更多【即市財經分析】文章

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】香港今年新股集資差過印度　「新股王」要多付幾多承銷費？

相關文章：

【解讀港交所】港交所半年投資收益淨額撐起4成盈利　靠投資甚麼資產？

【港交所業績】歐冠昇：獲豁免印花稅產品增長強勁

記者：麥德銘

個股分析 香港交易所（00388） 歐冠昇 香港交易及結算所有限公司 港股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【日圓匯價】日本10年期國債孳息見0.845厘　央行宣布向銀行提供5年期抵押貸款　每百日圓兌港元5.218

下一篇文章

【生科股】科倫博泰午後暫停買賣、停牌前挫7%　股東默沙東宣布購買日本對手ACD銷售權
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款