▲ 【日圓匯價】日本10年期國債孳息見0.845厘 央行宣布向銀行提供5年期抵押貸款 每百日圓兌港元5.218

日本央行周五（20日）發公告，將向銀行提供5年期抵押貸款，被視為擴大其為遏制孳息率上升而採取的措施。央行本周較早前已進行計劃外債券購買操作，試圖控制孳息率上升的步伐。 10年期國債殖利率周五觸及0.845厘的十年新高，央行發公告後，該孳息率立刻回落。下午2時52分報0.838厘，日圓報149.89，每百日圓兌港元5.218。

有分析認為，面臨全球債券拋售，國內孳息率面臨上行壓力，在本月30至31日貨幣政策會議前夕，交易員試探央行的容忍度，導致孳息率走高。央行的貸款實質上為銀行購買債券提供免費資金，以幫助壓低孳息率。

日本央行7月底將10年期國債孳息率上限放寬至1厘，但央行已表明不會容忍孳息率急劇升至上限，並多次出手抑制孳息率上升的步伐。三井住友德思資產管理首席宏觀策略師Masayuki Kichikawa認為，央行就孳息率所發出的信號是應該循序漸進，而非急於求成，「我不知道日本央行是否對這一水平感到滿意，但0.845厘仍遠低於1厘，還有上升的空間」。

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編輯：胡學能