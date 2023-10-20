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【以巴戰爭】哈馬斯被控用北韓武器 朝曾否認

環球政治 15:15 2023/10/20

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西方軍備專家分析以色列繳獲的武器，及巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）的片段，認為哈馬斯或使用北韓武器襲擊以國。北韓官媒早前已否認向哈馬斯供武，並指控美國精心策劃謠言。

【以巴戰爭】加沙東正教堂遇襲傳多人死傷 500人在內避難 【下一頁】

哈馬斯使用的武器當中，最具爭議性的一款為F-7火箭推進式手榴彈。美媒指兩名北韓武器及南韓軍事情報專家經分析後，判斷哈馬斯的確曾使用F-7火箭發射器。

瑞士研究機構Small Arms Survey高級研究員Matt Schroeder稱，哈馬斯擁有北韓武器並不奇怪。他分析哈馬斯的訓練畫面，指武裝分子攜帶火箭推進式手榴彈，外型特徵與F-7相符。

諮詢公司Armament Research Services武器專家瓊斯（NR Jenzen-Jones）則表示，哈馬斯更使用了北韓的58 型自動步槍。

他聲稱北韓長期支持巴勒斯坦激進組織，北韓武器也曾被列入違禁物資清單。

【以巴戰爭】拜登要求千億美元緊急預算 軍援以國與烏 【下一頁】

但北韓官媒朝中社早於上周，否認外界有關哈馬斯使用北韓武器的指控，更指相關説法為美國精心策劃、毫無根據的指控。

北韓更指控，美國將其錯誤的霸權政策造成的中東危機歸咎於第三國，逃避國際社會對邪惡帝國的批評。

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責任編輯：鄭錦玲

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