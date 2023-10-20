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【AI爭議】環球音樂控告OpenAI競爭對手Anthropic　涉未經許可採集歌曲歌詞

科技 14:20 2023/10/20

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環球音樂（Universal Music）和其他兩間音樂公司近日聯手控告AI公司Anthropic，指控該企未經許可下，使用歌曲歌詞來訓練其聊天機械人Claude。

生成式人工智能（AI）技術相關的爭議不斷，近日又再有科技公司因訓練AI的版權問題遭提告。消息稱，環球音樂（Universal Music）和其他兩間音樂公司ABKCO和Concord Publishing近日聯手控告AI公司Anthropic，指控該企未經許可下，使用歌曲歌詞來訓練其聊天機械人Claude。

【AI爭議】Google推出AIGC新政策　使用者涉版權爭議可獲賠

【反壟斷】AI或加劇壟斷問題？　德反壟斷部門籲加強警惕

外媒The Verge報道提及，音樂公司環球音樂、ABKCO 和 Concord Publishing日前聯合提起版權侵權訴訟，，指Anthropic打造其AI聊天機械人Claude時，從網路或其他地方在未經同意的情況，擷取大量版權文字，包括唱片公司持有的歌曲作品的歌詞，如Beach Boys的《God Only Knows》、Mark Ronson和Bruno Mars的《Uptown Funk》以及Beyoncé的《Halo》等，涉及至少500首歌曲。

音樂公司還指出，當用戶使用Claude時，聊天機械人的回應會包含多首歌曲的完整和大部分歌詞，認為Anthropic侵害唱片出版商的專屬權利，包括：複製權、衍生作品權、散布與公播權，也導致使用者因使用了這些內容而侵權，要求Anthropic賠償金錢損失，求償金額為7,500萬美元（約5.8億港元），同時要求法院下令停止涉嫌侵權。

AI公司Anthropic於2021年由OpenAI的研究人員共同組成，目前被視為OpenAI最強勁的競爭對手，並已相繼獲得知名金主投資，包括Zoom、Google、Amazon等，目前公司市值約50億美元。

【AI爭議】數碼肖像權再惹爭議　湯漢斯慘遭Deepfake成牙科廣告

責任編輯：曾曉汶

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