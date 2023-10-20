【生科股】科倫博泰午後暫停買賣、停牌前挫7%　股東默沙東宣布購買日本對手ACD銷售權

▲ 【生科股】科倫博泰午後暫停買賣、停牌前挫7.8% 股東默沙東宣布購買日本對手ACD銷售權

今年7月中旬才上市的內地生科股科倫博泰-B （06990） 突然宣布午市起短暫停止買賣，但未有透露原因，科倫博泰股價早市已插水，低見70.7元 ，下跌9.5%，午前收報72.55元，跌7%，成交額851萬元。

日本製藥商第一三共（Daiichi Sankyo）周五（20日）表示，美國製藥巨頭默沙東（MERCK，美：MRK）同意購買其三種實驗性抗癌藥物的銷售權，以進一步擴大其產品組合，據報這三種潛在抗癌藥物都屬於抗體藥物偶聯物（ADC）的新興藥物種類，可攻擊癌細胞而不損害周圍的健康細胞。

值得留意是，科倫博泰在初步招股書表示，科倫博泰已簽署9項對外許可協議，包括與股東之一默沙東訂立的3項開發用於癌症治療的多達9項ADC資產的許可及合作協議，前期及里程碑付款合共高達118億美元。

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記者：李哲毅