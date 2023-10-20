【香港空運】空運市場第四季度展望持續疲弱　對節日旺季的展望較去年正面

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DHL香港空運貿易領先指數 （DTI）2023年第四季顯示，空運市場於2023年第四季度的展望持續疲弱，主要受入口表現和網上零售銷售量進一步下跌所拖累，整體指數進一步下跌。
該指數是由DHL Express香港委託香港生產力促進局自2014年開始進行的一項季度調查，旨在提供有關整體空運入口和出口及轉口貿易市場的前景。今季的重點包括：
整體空運貿易指數方面，今年第四季持續疲弱，錄得39.4點。受入口表現疲弱所拖累，指數進一步回落1.2點，但情況與去年同期（34.7點）較好。
空運商品方面，食物及飲料指數於本季反彈5點，並於所有空運商品之中繼續居首。鐘錶及首飾指數及禮品、玩具及家庭用品指數則分別下跌10點及4點。另一方面，衣飾指數及電子產品及部件指數表現平穩，並各上升1點。
至於在不同市場的表現，歐洲指數再次由近期高位下跌至39點。雖然美洲指數維持於41點的較低水平，但表現穩定且再次於所有市場居首。另一方面，亞太地區指數進一步下跌2點。當中，中國及日本經歷上兩季升幅後，開始有所回落。除中國外，所有市場於入口表現方面均錄得跌幅。
分項指數方面，由於出口／轉口表現有所改善，產品種類指數再度上升至47點。同時，銷售量指數及緊急訂單指數維持平穩。按市場分析，除亞太地區外，所有市場的銷售量指數均有所下跌。
生產力局首席數碼總監黎少斌表示，本季度的整體空運貿易指數跌幅收窄，下跌僅1.2點至39.4點。「整體空運貿易市場仍然疲弱，因空運用家仍然要面對持續通脹及燃油價格不斷上升等不同挑戰。此外，政府統計處更預期，市場對貨物的外部需求疲弱，在短期內將會繼續令香港的出口表現受壓。」
DTI調查每季就市場業務需求和發展趨勢訪問不少於600間以香港為業務中心、並有參與跨境入口或出口空運貿易的公司。指數以50為中立水準線，指數距離 50 愈遠，表示對前景（正面或負面）的展望愈為強烈。
編輯：梁巧恩
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