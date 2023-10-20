【香港空運】空運市場第四季度展望持續疲弱　對節日旺季的展望較去年正面

DHL香港空運貿易領先指數 （DTI）2023年第四季顯示，空運市場於2023年第四季度的展望持續疲弱，主要受入口表現和網上零售銷售量進一步下跌所拖累，整體指數進一步下跌。

該指數是由DHL Express香港委託香港生產力促進局自2014年開始進行的一項季度調查，旨在提供有關整體空運入口和出口及轉口貿易市場的前景。今季的重點包括：

隨年終感恩節和聖誕節高峰期臨近，本地空運用家對節日旺季的展望較去年正面，接近2018年第四季的指數水平。

亞洲市場即將於2024年大放異彩。空運用家認為東南亞（尤其是越南、馬來西亞和泰國）和中國市場明年最具發展潛力，不同於去年他們看好歐洲和美國市場。

展望2024年，接近一半本地空運用家預期於明年上調價格，比2023年首季調查所得之結果增加16個百分點。

經歷上一季大幅下跌，美洲指數稍為回升，並在所有市場中居於首位，歐洲指數則由近期高位下跌。亞太地區指數進一步下跌，中國和日本經歷上兩季升幅後，開始有所回落。

食物及飲料指數於所有空運商品之中居首，並於本季錄得重大反彈。衣飾指數和電子產品及部件指數暫緩下跌趨勢，並稍為回升。

三分之二空運用家表示對「綠色」產品或服務感興趣，與上季結果持平。當中，超過九成願意在減少碳排放方面，支付額外最高10%支出。

整體空運貿易指數方面，今年第四季持續疲弱，錄得39.4點。受入口表現疲弱所拖累，指數進一步回落1.2點，但情況與去年同期（34.7點）較好。

▲ DHL香港空運貿易領先指數 （DTI）2023年第四季

空運商品方面，食物及飲料指數於本季反彈5點，並於所有空運商品之中繼續居首。鐘錶及首飾指數及禮品、玩具及家庭用品指數則分別下跌10點及4點。另一方面，衣飾指數及電子產品及部件指數表現平穩，並各上升1點。

▲ DHL香港空運貿易領先指數 （DTI）2023年第四季

至於在不同市場的表現，歐洲指數再次由近期高位下跌至39點。雖然美洲指數維持於41點的較低水平，但表現穩定且再次於所有市場居首。另一方面，亞太地區指數進一步下跌2點。當中，中國及日本經歷上兩季升幅後，開始有所回落。除中國外，所有市場於入口表現方面均錄得跌幅。

▲ DHL香港空運貿易領先指數 （DTI）2023年第四季

分項指數方面，由於出口／轉口表現有所改善，產品種類指數再度上升至47點。同時，銷售量指數及緊急訂單指數維持平穩。按市場分析，除亞太地區外，所有市場的銷售量指數均有所下跌。

▲ DHL香港空運貿易領先指數 （DTI）2023年第四季

生產力局首席數碼總監黎少斌表示，本季度的整體空運貿易指數跌幅收窄，下跌僅1.2點至39.4點。「整體空運貿易市場仍然疲弱，因空運用家仍然要面對持續通脹及燃油價格不斷上升等不同挑戰。此外，政府統計處更預期，市場對貨物的外部需求疲弱，在短期內將會繼續令香港的出口表現受壓。」

DTI調查每季就市場業務需求和發展趨勢訪問不少於600間以香港為業務中心、並有參與跨境入口或出口空運貿易的公司。指數以50為中立水準線，指數距離 50 愈遠，表示對前景（正面或負面）的展望愈為強烈。



編輯：梁巧恩

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