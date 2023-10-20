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【數碼港元】渣打香港完成數碼港元先導計劃離線支付測試

股市 13:42 2023/10/20

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【數碼港元】渣打香港完成數碼港元先導計劃離線支付測試

渣打香港表示，於一系列應用場景完成「數碼港元」先導計劃離線支付測試，包括在無網絡或電力供應的情況下，就其包容性、安全及可靠性進行研究，以探討模擬數碼港元的潛能。

該行指，過去數月，該行團隊與超過10間不同類別的商戶及機構，和200名參加者完成兩輪測試及示範，包括公共交通工具、校園、食肆、員工市集等。渣打香港正整合相關測試之數據，並將另日公布詳細結果。

渣打香港個人、私人及中小企業銀行部業務主管文偉成表示，從模擬測試總結的經驗，可為本港未來經濟數碼化發展，進一步帶來有意義的參考作用，為市民帶來更大便利。

渣打香港個人、私人及中小企業銀行部數碼銀行、客戶及數據主管麥瑋琳表示，該行與學術界、餐飲業、公共交通及小商戶合作，測試模擬數碼港元的安全性、包容性、以及在無網絡或電力供應這些環境下的應用，希望解決目前其他支付模式或使用現金的一些局限，參與者對模擬數碼港元測試反應正面。

於Starbucks進行小額交易，測試模擬數碼港元在交易量大的場景下之表現。（渣打香港提供）

為測試模擬數碼港元在無手機網絡下的表現，多間小商戶及過百名員工 於職員中秋市集，以模擬數碼港元作交易。（渣打香港提供）

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編輯：胡學能

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