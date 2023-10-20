美國發全球旅遊警報 籲海外公民提防恐襲及示威

美國國務院周四（19日）發出全球旅遊警報，呼籲各地的海外公民要更加謹慎，應對可能發生的恐怖襲擊和針對美國人的示威。

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警報指由於世界各地緊張局勢加劇，及針對美國公民的恐怖攻擊、示威或暴力行為的可能性，建議海外美國公民要更加謹慎。

美國國務院發言人米勒（Matt Miller）表示，國務院不一定因特定事件作決定，而會考慮多項因素，涵蓋當局在全球觀察到的一切，才決定發布全球警報。

美國對上一次是於去年8月發全球旅遊警報，當時美軍擊斃基地組織領袖扎瓦希里（Ayman al-Zawahiri），華府警告基地組織或其附屬組織支持者或尋求攻擊美國設施、人員或公民。

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國務院本周已上調對黎巴嫩的旅遊警示至最高級別，指由於以色列與武裝激進派別之間的武器對峙，相關的安全局勢不可預測，警告公民不要前往當地。

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責任編輯：鄭錦玲