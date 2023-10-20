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【恒大危機】恒大美國破產保護聆訊延期 其他債務重組聆訊全綫取消、無限延期
股市 19:03 2023/10/20
中國恒大 （03333） 公布，基於公司目前情況及與其顧問及債權人協商，正修改擬議重組的條款，以匹配公司客觀情況和債權人要求，目前的協議安排聆訊取消或無限期延期，美國破產保護聆訊亦延期。
恒大跌3.7%，收報0.26元，成交2137萬元。
恒大原定於10月16日及17日上午10時正舉行的有關香港恒大協議安排的協議安排批准聆訊，與有關天基協議安排的協議安排批准聆訊取消。
原定於10月5日下午11時正舉行的有關開曼群島恒大協議安排的協議安排批准聆訊，無限期延期；
原定於10月3日下午10時正舉行的有關景程協議安排的協議安排批准聆訊，無限期延期。
另外，公司根據美國法典第15章，向紐約南區美國破產法院申請承認香港和英屬維爾京群島（BVI）法律體系下的境外債務重組協議安排，原計劃於10月25日由紐約南區美國破產法院審理的聆訊將延期。
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責任編輯︰梁浩碩
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