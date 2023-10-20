【恒大危機】恒大美國破產保護聆訊延期　其他債務重組聆訊全綫取消、無限延期

▲ 【恒大危機】中國恒大︰正修改擬議重組條款

中國恒大 （03333） 公布，基於公司目前情況及與其顧問及債權人協商，正修改擬議重組的條款，以匹配公司客觀情況和債權人要求，目前的協議安排聆訊取消或無限期延期，美國破產保護聆訊亦延期。

恒大跌3.7%，收報0.26元，成交2137萬元。

恒大原定於10月16日及17日上午10時正舉行的有關香港恒大協議安排的協議安排批准聆訊，與有關天基協議安排的協議安排批准聆訊取消。

原定於10月5日下午11時正舉行的有關開曼群島恒大協議安排的協議安排批准聆訊，無限期延期；

原定於10月3日下午10時正舉行的有關景程協議安排的協議安排批准聆訊，無限期延期。

另外，公司根據美國法典第15章，向紐約南區美國破產法院申請承認香港和英屬維爾京群島（BVI）法律體系下的境外債務重組協議安排，原計劃於10月25日由紐約南區美國破產法院審理的聆訊將延期。

【恒大危機】恒大地產周三召開債權人會議 尋求將債務展期一年

【恒大危機】恒大午後突然抽高、曾升逾3成 據報旗下恒大地產再被強制執行8.2億人幣

【恒大危機】恒大境外債權人發聲：遭蒙在鼓裏 促與監管機構解決問題

責任編輯︰梁浩碩