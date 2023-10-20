【恒大危機】中國恒大︰正修改擬議重組條款　股價半日升近2%

▲ 【恒大危機】中國恒大︰正修改擬議重組條款

中國恒大 （03333） 公布，基於公司目前情況及與其顧問及債權人協商，正修改擬議重組的條款以匹配公司客觀情況和債權人要求。恒大股價半日升1.9%，報0.275元。

恒大表示，鑒於上述情況，原定於10月16日及17日上午10時正舉行的有關香港恒大協議安排的協議安排批准聆訊與有關天基協議安排的協議安排批准聆訊取消；

原定於10月5日下午11時正舉行的有關開曼群島恒大協議安排的協議安排批准聆訊無限期延期；

原定於10月3日下午10時正舉行的有關景程協議安排的協議安排批准聆訊無限期延期。

另外，公司根據美國法典第15章，向紐約南區美國破產法院申請承認香港和英屬維爾京群島（BVI）法律體系下的境外債務重組協議安排，原計劃於10月25日由紐約南區美國破產法院審理的聆訊將延期。

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責任編輯︰梁浩碩