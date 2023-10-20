【騰訊700】大摩料騰訊未來60日內股價上漲　看好4因素成短期催化劑

▲ 【騰訊700】大摩料騰訊未來60日內股價上漲 看好4因素成近期催化劑

摩根士丹利（Morgan Stanley）發表報告指，騰訊 （00700） 近日股價調整後，其短期估值令人注目，認為未來60日內股價將會上升，機率約為80%以上。大摩指出，騰訊現價相當於預測明年12倍市盈率（核心市盈率11倍），接近歷史水平低位。大摩認為，（1）騰訊股東Prosus 今年減售計劃可能已完成、（2）騰訊第三季表現強勁、（3）擴大回購規模，以及（4）提高股東回報的潛力是騰訊近期股價的催化劑。

大摩提到，基本情況下，騰訊目標價450港元，當中核心業務價值每股386元（反映折扣率11%，永續增長率3%），而聯營公司投資每股價值64元，

大摩提到，上行風險因素包括（1）紮實執行國內外新遊戲發布計劃、（2）社交平台和短視頻廣告的市佔率增加、（3）社交平台及網上娛樂競爭中的彈性。下行風險包括（1）遊戲業監管的不確定性、（2）社交網路及廣告預算，與新興娛樂領域的競爭加劇、（3）反壟斷監管收緊以及中美關係緊張。

相關文章：

【走資中國】大摩報告：歐美資金9月至今淨沽近400億中資股 科網股成重災

【大行報告】大摩調高內地網絡遊戲下半年增速至15%、期內手遊料增長20% 首選邊隻手遊股？

責任編輯：李哲毅