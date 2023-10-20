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【騰訊700】大摩料騰訊未來60日內股價上漲　看好4因素成短期催化劑

股市 12:08 2023/10/20

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【騰訊700】大摩料騰訊未來60日內股價上漲　看好4因素成近期催化劑

摩根士丹利（Morgan Stanley）發表報告指，騰訊 （00700） 近日股價調整後，其短期估值令人注目，認為未來60日內股價將會上升，機率約為80%以上。大摩指出，騰訊現價相當於預測明年12倍市盈率（核心市盈率11倍），接近歷史水平低位。大摩認為，（1）騰訊股東Prosus 今年減售計劃可能已完成、（2）騰訊第三季表現強勁、（3）擴大回購規模，以及（4）提高股東回報的潛力是騰訊近期股價的催化劑。

大摩提到，基本情況下，騰訊目標價450港元，當中核心業務價值每股386元（反映折扣率11%，永續增長率3%），而聯營公司投資每股價值64元，

大摩提到，上行風險因素包括（1）紮實執行國內外新遊戲發布計劃、（2）社交平台和短視頻廣告的市佔率增加、（3）社交平台及網上娛樂競爭中的彈性。下行風險包括（1）遊戲業監管的不確定性、（2）社交網路及廣告預算，與新興娛樂領域的競爭加劇、（3）反壟斷監管收緊以及中美關係緊張。

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責任編輯：李哲毅

騰訊控股（00700） 大行報告 港股
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