【以巴戰爭】加沙東正教堂遇襲傳多人死傷 500人在內避難

加沙（Gaza）一座希臘東正教教堂當地周四（19日）晚發生爆炸，事發時據報有多達500人在內避難，有指爆炸造成多人死傷。巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）指控為以色列所為，以軍則表示正調查事件。

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涉事教堂名為聖波菲利教堂（Saint Porphyrius Church），建於12世紀，為全球現存較古老的教堂。

教堂為來自北方的逃難者、教區居民及家園被毀的平民提供庇護，估計有1,000名基督徒在此一帶生活，並距離早前遇襲的al-Ahli Arabi浸信會醫院僅250米。

美媒《華爾街日報》引述於教堂的避難者指，事發時約有500人在教堂內避難，其中80人逗留於發生爆炸的教堂理事會大樓內。

救援人員正於廢墟搜索生還者，成功救出的人當中，大量人傷勢嚴重。

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哈馬斯控制的當地政府指控以色列發動襲擊，導致大量在教堂避難的人死亡或受傷。巴勒斯坦通訊社WAFA則聲稱，事件造成最少兩名婦女死亡及多人受傷。

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責任編輯：鄭錦玲