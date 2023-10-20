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【手機大戰】OnePlus加入摺機戰場　OnePlus Open登場售約1.3萬

科技 12:05 2023/10/20

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OnePlus Open昨（19日）正式登場。

OnePlus一直對摺機市場虎視眈眈，計畫了一段時間的自家摺機「OnePlus Open」，也終於在昨（19日）正式登場。如先前OPPO首席產品官兼OnePlus創始人劉作虎說明一樣，OnePlus Open是OPPO Find N3的「孖生姊妹機」，兩款手機規格相同，只是OnePlus Open主要瞄準歐美、印度市場。

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是次登場的OnePlus Open，規格與同日登場的OPPO Find N3基本一樣，配有 Snapdragon 8 Gen 2 處理器，內、外屏幕分別為7.8吋和6.3吋。內置4,800mAh電池。後置相機則為三攝組合，分別為4,800萬像素主攝、4,800萬像素超廣角鏡頭、以及6,400萬3x潛望遠攝鏡頭。

OnePlus Open後置相機為三攝組合。（OnePlus官網圖片）

而唯一不同之處，主要是機身所搭載配色。OnePlus Open提供黑色與綠色款式；而國際版OPPO Find N3則是金色與黑色款式，國內版則額外有綠色玻璃背蓋款式，以及紅色仿皮革背蓋版本。

售價方面，OnePlus Open僅有16GB+512GB版本，美國售價為1,699美元（約13,287港元）；OPPO Find N3標準版（12GB+512GB）售價為9,999人民幣（約10,687港元）。惟目前兩款手機仍未在香港上市，詳情仍須待官方公布。

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責任編輯：曾曉汶

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