【轉移產地】Google追隨Apple、Samsung步伐　Pixel手機將「印度製造」

▲ Google預計，Pixel 8系列手機將會是首批「印度製造」的Pixel手機。

印度近年正致力發展製造業，在該國總理莫迪（Narendra Modi）的政策推動下，不少科技大廠都將生產線從中國或越南轉移至印度。繼蘋果（Apple）和三星（Samsung）在印度生產手機，近日Google也宣布，Pixel手機由2024年開始會在印度生產，預計Pixel 8系列手機將會是首批「印度製造」的Pixel手機。

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據彭博社報道，Google裝置與服務資深副總裁Rick Osterloh宣布，預計由Pixel 8起，將會與國際和國內製造商合作，在印度生產Pixel手機，並且會在印度銷售當地組裝的Pixel 8系列手機。該企也同時宣布，會在印度27個城市設立28個服務中心，稍後陸續增加服務點。

▲ Google宣布，Pixel手機由2024年開始會在印度生產。（Google官方圖片）

不過，Google則暫時未透露將於印度生產多少部的Pixel手機，或者是與哪些製造商合作等進一步資訊。報道則引述知情人士透露，目前印度當地最大代工廠迪克森（Dixon Technologies）以及鴻海的印度子公司，將會成是次製造Pixel手機的最大競爭者。

事實上，近年蘋果和三星都相繼轉移生產線到印度，如較早前上市的iPhone 15，就是蘋果第一款印度製造的手機。而目前大部分在印度銷售的三星手機，如Galaxy A和M系列、以及年初 Galaxy S23系列，均於印度生產。

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責任編輯：曾曉汶

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