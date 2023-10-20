  • 27°C
香港時間 : 20231020日 (週五) 12:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【轉移產地】Google追隨Apple、Samsung步伐　Pixel手機將「印度製造」

科技 11:28 2023/10/20

分享：

分享：

Google預計，Pixel 8系列手機將會是首批「印度製造」的Pixel手機。

印度近年正致力發展製造業，在該國總理莫迪（Narendra Modi）的政策推動下，不少科技大廠都將生產線從中國或越南轉移至印度。繼蘋果（Apple）和三星（Samsung）在印度生產手機，近日Google也宣布，Pixel手機由2024年開始會在印度生產，預計Pixel 8系列手機將會是首批「印度製造」的Pixel手機。

【Google手機】Pixel 8相機功能削減　不再支援全景拍攝

【iPhone產地】富士康印度斥資逾46億建廠　生產iPhone零件及芯片設備

據彭博社報道，Google裝置與服務資深副總裁Rick Osterloh宣布，預計由Pixel 8起，將會與國際和國內製造商合作，在印度生產Pixel手機，並且會在印度銷售當地組裝的Pixel 8系列手機。該企也同時宣布，會在印度27個城市設立28個服務中心，稍後陸續增加服務點。

Google宣布，Pixel手機由2024年開始會在印度生產。（Google官方圖片）

不過，Google則暫時未透露將於印度生產多少部的Pixel手機，或者是與哪些製造商合作等進一步資訊。報道則引述知情人士透露，目前印度當地最大代工廠迪克森（Dixon Technologies）以及鴻海的印度子公司，將會成是次製造Pixel手機的最大競爭者。

事實上，近年蘋果和三星都相繼轉移生產線到印度，如較早前上市的iPhone 15，就是蘋果第一款印度製造的手機。而目前大部分在印度銷售的三星手機，如Galaxy A和M系列、以及年初 Galaxy S23系列，均於印度生產。

【中國工業】世界工廠地位恐不保？　越南印度成歐企新歡

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】網購需求增帶動SEO市場增長　港初創善用AI+人脈吸客
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Google功能】Google推多項無障礙功能　Maps Lens增屏幕朗讀器
2023/10/18
【Google功能】Google推多項無障礙功能　Maps Lens增屏幕朗讀器
【AI爭議】Google推出AIGC新政策　使用者涉版權爭議可獲賠
2023/10/13
【AI爭議】Google推出AIGC新政策　使用者涉版權爭議可獲賠
【Google AI】Google Cloud發布新AI搜索功能　助醫護快速尋找臨床資訊
2023/10/10
【Google AI】Google Cloud發布新AI搜索功能　助醫護快速尋找臨床資訊
【Gmail更新】Gmail增Reactions功能　未來數月推至Android、iOS系統
2023/10/04
【Gmail更新】Gmail增Reactions功能　未來數月推至Android、iOS系統

你可能感興趣

【Google功能】Google推多項無障礙功能　Maps Lens增屏幕朗讀器
12:57 2023/10/18
【Google功能】Google推多項無障礙功能　Maps Lens增屏幕朗讀器
【AI爭議】Google推出AIGC新政策　使用者涉版權爭議可獲賠
14:04 2023/10/13
【AI爭議】Google推出AIGC新政策　使用者涉版權爭議可獲賠
【Google AI】Google Cloud發布新AI搜索功能　助醫護快速尋找臨床資訊
14:30 2023/10/10
【Google AI】Google Cloud發布新AI搜索功能　助醫護快速尋找臨床資訊
Google 電玩手遊 人工智能 市場拓展 5G 手機Apps 移動裝置 科技產品 科技戰 Galaxy A

上一篇文章

【手機大戰】OnePlus加入摺機戰場　OnePlus Open登場售約1.3萬

下一篇文章

【Apple地圖】香港地圖更新　新增3D 地標及「環視四周」和「⾃然語⾔指引」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款