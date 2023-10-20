  • 27°C
香港時間 : 20231020日 (週五) 12:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港無敵】李家超：香港和內地結合優勢將「無敵」　與新加坡既是競爭也是合作

宏觀解讀 11:04 2023/10/20

分享：

分享：

【香港無敵】李家超：香港和內地結合優勢將「無敵」　與新加坡既是競爭也是合作

即將發表施政報告的香港特首李家超接受內地《環球時報》訪問時稱，香港最大的機會是國家的發展，現時香港已經與許多省市有不同合作機制和體系，提到自己經常與內地各省市的領導階層分享一個想法，「我們的合作肯定是1+1＞2的，香港會拿最好的出來，其他地方也拿最好的出來（合作），那我們就『無敵了』」。

問到新加坡有取代香港成為亞洲國際金融中心的潛力，李家超稱，香港與許多地方都是「既一同競爭，也一同合作」的關係，良性的競爭是有利，「其實我和新加坡領導層的關係也很好」，認為合作發展空間很多。

李家超：做大個餅 每人分多些

李家超認為，一個城市最重要的是和自己競爭，今天要比昨天做得更好。 李家超稱：「競爭最重要的目標是什麼？是經濟的發展，是讓老百姓的生活更好。只要發展的『餅』做得夠大，每個人也都可以分得大一些，這才是我們的最終目標」。

對於國際輿論認為，近年來香港的國際地位和國際吸引力有所下降，李家超列舉多個例子證明香港在多個方面均具吸引力，「我們的投資環境是全球第一，我們的人民幣離岸交易量是第一，我們還是世界上最長壽的城市，香港的公共交通系統在60多個先進城市中排名第一，我們還是唯一一個面積只有1100平方公里卻擁有5間『百強大學』的城市」。

ET財智Talk
【ET財智Talk】港股尋底之旅未完？ 滙豐劉紹文分析6大指標捕捉港股V彈底

相關文章：

【香港經濟】香港失業率續維持2.8%　孫玉菡料消費旅遊活動增長助撐勞工市場

【香港經濟】陳茂波：香港股樓都受多個因素影響　將參考市場及政策制訂時的環境務實處理

編輯：李哲毅

開啟hket App，閱讀全文
港股 國際金融中心 新加坡 經濟 大學 施政報告 李家超
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】內房逆市升、碧桂園升逾8%　ATM跌0.4%至近2%　恒指半日再跌70點（不斷更新）

下一篇文章

【碧桂園危機】碧桂園逆市大升14%、碧服升逾6%　債權人尋求進行緊急談判
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款