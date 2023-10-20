▲ 【香港無敵】李家超：香港和內地結合優勢將「無敵」 與新加坡既是競爭也是合作

即將發表施政報告的香港特首李家超接受內地《環球時報》訪問時稱，香港最大的機會是國家的發展，現時香港已經與許多省市有不同合作機制和體系，提到自己經常與內地各省市的領導階層分享一個想法，「我們的合作肯定是1+1＞2的，香港會拿最好的出來，其他地方也拿最好的出來（合作），那我們就『無敵了』」。

問到新加坡有取代香港成為亞洲國際金融中心的潛力，李家超稱，香港與許多地方都是「既一同競爭，也一同合作」的關係，良性的競爭是有利，「其實我和新加坡領導層的關係也很好」，認為合作發展空間很多。

李家超：做大個餅 每人分多些

李家超認為，一個城市最重要的是和自己競爭，今天要比昨天做得更好。 李家超稱：「競爭最重要的目標是什麼？是經濟的發展，是讓老百姓的生活更好。只要發展的『餅』做得夠大，每個人也都可以分得大一些，這才是我們的最終目標」。

對於國際輿論認為，近年來香港的國際地位和國際吸引力有所下降，李家超列舉多個例子證明香港在多個方面均具吸引力，「我們的投資環境是全球第一，我們的人民幣離岸交易量是第一，我們還是世界上最長壽的城市，香港的公共交通系統在60多個先進城市中排名第一，我們還是唯一一個面積只有1100平方公里卻擁有5間『百強大學』的城市」。

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編輯：李哲毅