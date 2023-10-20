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【以巴戰爭】拜登要求千億美元緊急預算 軍援以國與烏

環球政治 10:51 2023/10/20

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美國總統拜登（Joe Biden）周四（19日）晚於白宮橢圓形辦公室發表全國演説，宣布將向國會提出緊急預算要求，涉款約1,000億美元（約7,800億港元），撥款用於對以色列與烏克蘭的軍事援助。

【以巴戰爭】金主停資助賓夕法尼亞大學 不滿校方未譴責哈馬斯 【下一頁】

他指美國是基於國家安全需求支持以色列和烏克蘭，形容此為明智投資，將令美國幾代人的安全受益，也可讓美軍遠離傷害，並為後代建立更安全、和平、繁榮的世界。

自俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來，美國至今已向烏克蘭提供1,130億美元（約8,814億港元）的軍事和經濟援助。

拜登拒絕透露今次軍援的具體金額，但預計約為1,000億美元，其中約600億美元（約4,680億港元）資金將用於烏克蘭。 

【以巴戰爭】以國襲黎巴嫩真主黨 就以軍哨所遇襲還擊 【下一頁】

有共和黨人不滿眾議院民主黨人通過更多對烏援助，但拜登強調對烏援助資金會用於購買美國製軍備，有利美國企業。

拜登料向以色列提供約100億美元（約780億港元）的新援助，他形容此為美國對以色列安全前所未有的承諾，將增強以色列的質量軍事優勢。

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責任編輯：鄭錦玲

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