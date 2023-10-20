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【碧桂園危機】碧桂園逆市大升14%、碧服升逾6%　債權人尋求進行緊急談判

股市 10:48 2023/10/20

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【碧桂園危機】碧桂園系造好　債權人據報尋求進行緊急談判

碧桂園系股價逆市造好，其中碧桂園 （02007） 大升14%，高見0.81元，碧桂園服務 （06098） 升逾6%，高見7.29元。路透引述知情人士報道，針對碧桂園可能未能償還1500萬美元票息，債權人正尋求與該公司及其顧問進行緊急談判。

報道引消息人士指，已經有兩家債權人團體尋求就潛在債務重組方案進行討論，其中一家主要團體由國際投資者和基金經理投資者組成，持有碧桂園約20億美元境外債。該團體聘請PJT擔任財務顧問，以主導與碧桂園的討論。

碧桂園此前重申預期將無法履行其所有海外債務，指希望尋求整體解決方案來解決目前困難。碧桂園上周已宣布，任命中金公司、華利安諾基為財務顧問，盛德律師事務所為法律顧問，審查其資本結構和流動性狀況，並製定「整體」解決方案。

【碧桂園危機】楊國強、楊惠妍傳離境？碧桂園闢謠　據報尋求出售澳洲開發中項目（第二版）

【內房危機】碧桂園違約？　美元債持有人稱寬限期結束仍未收款　碧桂園：冀尋整體解決方案

責任編輯︰梁浩碩

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【ET財智Talk】港股尋底之旅未完？ 滙豐劉紹文分析6大指標捕捉港股V彈底

港股 碧桂園服務（06098） 碧桂園（02007）
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