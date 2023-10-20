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【港交所業績】港交所第三季盈利按年增30%勝預期　歐冠昇：受惠業務多元化及積極控制成本

股市 12:06 2023/10/20

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【港交所業績】港交所第三季盈利按年增30%勝預期　歐冠昇：受惠業務多元化及積極控制成本

港交所 （00388） 公布第三季業績，期內盈利29.53億元，按年增30%，勝市場平均預期的27.97億元；上季收入及其他收益50.84億元，按年增18%，勝市場平均預期的49.23億元，當中投資收益淨額3.6億元，去年同期蝕4600萬。

港交所行政總裁歐冠昇表示，面對環球市場多重挑戰，季績反映香港交易所充滿韌性、大力推進業務多元化發展並積極控制成本，以及公司團隊落實集團戰略。

歐冠昇稱，儘管宏觀市場氣氛仍然疲弱，但香港交易所的業務發展良好，並已經做好準備迎接市場氣氛的逐漸回暖，未來將繼續以客戶為中心，利用我們與中國內地互聯互通的獨特優勢，繼續提升香港市場和產品的吸引力和競爭力。

營運支出升1%

港交所第3季主要業務收入錄46.96億元，按年增9%，源於保證金與結算所基金的投資收益淨額增加，但上市費收入減少已抵銷部分升幅。

港交所控制成本見效，上季主營業務收入上升9%的同時，營運支出按年只升1%至13.04億元，主要反映僱員費用及資訊科技費用增加。

第3季股本證券日均成交額按年增4%

今年港股交投金額不斷下降，投資者關注港府促進港股流動性提升方案，聯交所上季股本證券日均成交額870億元，按年增4%，但首9個月日均成交額則為975億元，按年跌9%。

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編輯：李哲毅

港股 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司
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