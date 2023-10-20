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【電動車】日本豐田2025年起採用Tesla 充電標準NACS

股市 10:14 2023/10/20

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【電動車】日本豐田2025年起採用Tesla 充電標準NACS

全球汽車銷量一哥豐田（Toyota，日：7203）宣布，已簽署協議，從2025年起採用Tesla（美：TSLA）電動車充電技術，是繼福特汽車（美：F）、通用汽車（美：GM）及日產（日：7201）等，最新將採用Tesla 北美充電標準（NACS）的汽車巨頭，也使Tesla 超級充電更接近成為行業標準標準。

豐田會將北美充電標準（NACS）接口整合到部分豐田及凌志（LEXUS）純電動車 中，其中包括將在美國肯塔基州製造工廠組裝的新豐田 SUV。同樣從 2025 年開始，配備另一充電標準組合充電系統（CCS）的豐田和凌志車輛的車主也將可以使用轉接器來使用NACS 充電。目前Tesla 的 NACS 已被廣泛採用，美國能源部稱其約占美國快速充電器的 60%。

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編輯：李哲毅

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 通用汽車（General Motors，美：GM） 福特（Ford；美：F） 凌志 豐田
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