▲ 【走資中國】大摩報告：歐美資金9月至今淨沽近400億中資股 科網股成重災

摩根士丹利與EPFR Global的數據顯示，美國和歐洲基金經理10月至今累計淨沽出16億美元中資股，連同9月淨沽出35億美元股份，不足兩個月間從中資股走資約51億美元（約399億港元），而科技股正首當其衝，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 等公司所遭受的拋售最多。

大摩報告指，投資者情緒依然脆弱，一旦中國宏觀經濟沒有顯著改善，政府不加大刺激力度或持續提供市場流動性，外資流出的趨勢短期內將持續。

根據大摩數據，其他遭受大幅拋售的公司還包括美團 （03690） 、攜程 （09961） ，好未來（美：TAL）是唯一錄得可觀淨資金流入的中資股。

不單港股下試去年低位，內地滬深300指數月內下跌超過4%，並跌至11個月低點，而追縱美國上市中概股表現的納斯達克金龍指數月內也下跌7%。

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