指數納入印度債券 吸引外資並鞏固區內優勢

摩根大通確認，自2024年6月起將印度債券納入旗下新興市場政府債券指數的全球指數系列，標誌著印度債券市場發展的重要里程碑。印度將成為指數內第二大新興市場國家，僅次於中國。整體來看，指數納入印度債券讓投資者有機會參與亞洲第二大債市和孳息率最高的市場。



短期而言，預計納入印度債券將大幅增加與指數相關的被動資金流。



全球約有2,360億美元資金以新興市場政府債券指數的全球指數系列為基準。納入指數過程開始後，流入印度政府債券的資金總額料將達約300億美元。相關買入應為期限超過五年的長債帶來最大助益。



從宏觀角度來看，資金流入增加應有助縮窄印度的輕微經常帳赤字，甚至轉為盈餘，帶動印度盧比走強。



長遠來看，有關影響應會帶來更大的變革，包括外國投資者的參與度提高，而政府債券市場和印度債券資產類別持續發展，並在結構上漸趨成熟。



摩根大通的決定亦可能造成連鎖效應，促使其他主要環球主權債券指數納入印度政府債券，進一步刺激外資增加：



彭博巴克萊新興市場債券指數可能最快於今年就納入印度進行評估。納入指數可能帶來約200億美元的資金流入。



外資增加的影響可能導致政府債市出現多項結構性轉變，例如潛在買家數目上升、整體市場流動性或會改善，以及中央政府可能因較嚴格的外部審查而更審慎理財。



然而，鑑於印度仍屬新興市場，納入指數亦帶來長期風險。最明顯的是，大量資金流入政府債市，可能迫使印度儲備銀行或政府作出干預，以消除相關市場影響。



我們認為摩根大通指數納入債券的決定，是印度固定收益市場樂見的第一步，可吸引更多國際關注和外國投資。事實上，此舉長遠亦有利政府債市的發展。



假以時日，隨著其他主要環球債券指數納入印度政府債券，該市場應會逐漸成為亞洲固定收益領域內值得注視的關鍵市場。

撰文 : Murray Collis 宏利投資管理亞洲（日本除外）定息產品部首席投資總監 欄名 : 基金卓見