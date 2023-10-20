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【港股市況】港交所績後升近1%　碧桂園系造好　恒指跌123點（不斷更新）

股市 16:12 2023/10/20

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市場憂慮聯儲局再加息，美股下跌，A股向下，港股續跌逾百點。恒指低開168點，開報17127點，其後一度倒升，惟反彈力度不足，再掉頭向下，恒生指數跌123點，收報17172點，成交827.8億元。科指跌1%，報3662點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌0.8%，美團 （3690） 跌逾2%，港交所 （00388） 績後升近1%，新世界 （00017） 升2%，碧服 （06098） 升逾2%，碧桂園 （02007） 升5%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

分析文章︰

【分析】存息佔港交所第三季盈利多少　為何「完美對沖」股市淡靜都跑輸大市？

【分析】中國GDP數據佳，為何仍未振興股市情緒？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：10】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌0.8%，美團 （3690） 跌逾2%，港交所 （00388） 績後升近1%，新世界 （00017） 升2%，碧服 （06098） 升逾2%，碧桂園 （02007） 升5%，恒指續跌123點，收報17172點，成交827.8億元。科指跌1%，報3662點。

【16：00】恒指U盤前跌146點，報17149點。

【15：29】【新世界17】新世界出售新創建　兩大獨立投票顧問ISS、Glass Lewis籲股東支持

【15：27】申洲國際 （02313） 尾市跌4%，低見76.1元。

【15：10】港股尾市跌幅略為擴大，最新跌160點，報17135點，科指跌0.9%，報3668點。碧桂園 （02007） 、融創 （01918） 逆市升4%，港交所 （00388） 升0.6%，ATM跌0.7%至逾2%。

【15：06】東方甄選 （01797） 尾市跌8%，低見30.4元。

【14：52】中電信 （00728） 將於今日公布業績，股價績前跌逾2%，下周公布業績的聯通 （00762） 亦跌逾2%，中移動 （00941） 跌1%。

【14：45】順豐同城 （09699） 宣布董事會決定行使股份購回授權，擬動用的資金上限為2億元，並視乎市況在公開市場上購回H股，惟順豐同城股價跌逾13%，低見6.18元。

【14：44】恒指維持約百點跌幅，跌118點，報17178點。

【13：54】【生科股】科倫博泰午後暫停買賣、停牌前挫7.8%　股東默沙東宣布購買日本對手ACD銷售權

【13：40】港股最新跌百點，恒指跌106點，報17189點，科指跌0.5%，報3680點。

【13：36】【航運股】海豐國際首3季收入跌45%　平均運費降47%

【13：36】東方海外 （00316） 逆市升逾3%，高見100.9元。

【13：29】港交所 （00388） 最新升近2%，高見288元。

【13：26】國壽 （02628） 續跌逾3%，平保 （02318） 跌0.7%，財險 （02328） 跌近1%，太保 （02601） 跌逾1%。

【13：17】零跑汽車 （09863） 升幅擴至逾6%，高見35.8元。

【13：14】港交所 （00388） 績後升近1%，高見285.2元。

【13：08】【新股IPO】康業信貸旗下K Cash金融科技通過上市聆訊

【13：05】港股午後初段跌約87點，報17208點。科指跌0.4%，報3684點。港交所 （00388） 績後靠穩，轉升0.1%。

【12：55】【恒大危機】中國恒大︰正修改擬議重組條款　股價半日升近2%

【12：09】【盈喜︱阿里系】阿里影業扭虧為盈　預期半年轉賺不低於4.5億元人民幣

【12：08】【騰訊700】大摩料騰訊未來60日內股價上漲　看好4因素成短期催化劑

【12：06】【港交所業績】港交所第三季盈利按年增30%勝預期　歐冠昇：受惠業務多元化及積極控制成本

【12：00】恒生指數半日跌70點，報17225點，成交442.4億元。科指跌0.3%，報3689點。ATM跌0.4%至近2%，港交所 （00388） 績前偏軟跌0.1%，內房股物管股向好，碧桂園 （02007） 升逾8%，碧服 （06098） 升逾3%，新奧能源 （02688） 跌逾3%。

【11：48】兩桶油逆市向好，中石油 （00857） 升0.5%，中海油 （00883） 升0.9%。

【11：46】百度 （09888） 再跌3%，低見104元。

【11：38】碧桂園 （02007） 升近一成，融創 （01918） 升近9%，世茂 （00813） 升逾6%，遠洋 （03377） 升近半成，恒大 （03333） 升近2%。

【11：31】上證半日跌0.3%，深證跌0.4%，創業板指跌0.4%。

【11：20】港股再度向下，恒指跌約58點，報17237點，科指跌0.3%，報3688點。

【11：10】中國鐵塔 （00788） 績後升逾2%，高見0.74元。

【業績】中國鐵塔首三季盈利73.5億元人民幣　按年升近15%

【10：58】恒指轉升10點，報17306點，科指升0.2%報3707點。

【10：50】大市跌幅顯著收窄，恒指最新跌約20點，報17275點，科指升0.1%，報3705點。

【10：49】【碧桂園危機】碧桂園逆市大升14%、碧服升逾6%　債權人尋求進行緊急談判

【10：33】碧桂園 （02007） 升幅擴大至逾12%，高見0.8元。

【10：22】恒指跌122點，報17173點，科指再度回落跌0.5%，報3680點。

【10：18】國美零售 （00493） 跌逾4%，破底低見0.039元。

【10：15】中芯國際 （00981） 逆市升逾2%，華虹半導體 （01347） 升0.3%。

【10：03】四海國際 （00120） 破底低見0.71元後倒升逾一成，高見0.88元，觸發市調機制，最新升逾14%，報0.86元。

【09：59】碧桂園 （02007） 債券持有人據報正尋求進行緊急談判，碧桂園最新升近一成，高見0.78元，碧桂園服務 （06098） 升逾3%，高見7.13元。

【09：56】珠光控股 （01176） 升近23%，高見0.53元，暫為表現最好股份。

【09：55】【微信女】證監會、廉署與會財局首採聯合行動　兩上市公司涉虛構企業交易、料涉中國錢包和汽車內飾（第三版）

【09：48】恒指最新跌約65點，報17230點。科指轉升0.1%，報3703點。

【09：46】碧桂園 （02007） 升7%，雅居樂 （03383） 升近4%，龍湖 （00960） 升0.5%，融創 （01918） 升逾2%，中海外 （00688） 暫無升跌，潤地 （01109） 升0.3%。

【09：42】零跑汽車 （09863） 升4%，高見35.1元，成交4.2億元。內媒引述天眼查App報道，杭州凌皓汽車銷售服務有限公司於10月18日成立，法定代表人為徐軍，註冊資本2億人民幣，經營範圍含新能源汽車整車銷售、空調設備銷售、網路數據服務、漁具銷售、酒類經營等。該公司由浙江零跑科技股份有限公司全資持股。

【09：39】小米 （01810） 近期逆市強勢，股價今早升逾1%，高見13.78元。ATM跌0.5%至逾1%，京東 （09618） 跌逾1%，低見95.1元再破底。

【09：38】Tesla（美︰TSLA）跌逾9%，蔚小理今早個別發展，蔚來 （09866） 續跌2%，小鵬汽車 （09868） 逆市升逾1%，理想汽車 （02015） 升近1%。

【09：35】港交所 （00388） 將於今日公布業績，股價績偏軟跌0.6%，早段低見280元。

【港交所388】港交所增8美股可發窩輪　包括Tesla及亞馬遜等

【09：33】李寧 （02331） 跌近4%，破底低見30.1元，安踏 （02020） 跌1%，特步 （01368） 跌逾1%。

【09：32】碧桂園 （02007） 逆市向上，股價升4%，早段高見0.74元。

【09：21】ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別跌逾1%，信義光能 （00968） 跌逾7%，開報5.05元破底，恒指低開168點，開報17127點，成交20.6億元。科指跌0.9%，報3667點。

【09：16】人行將一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別維持在3.45%和4.2%不變，符預期。

【09：13】期指開報17128點，跌162點。

【09：10】恒指黑期跌約118點，報17135點。

【07：52】【新股IPO】火鍋料連鎖店鍋圈今日起招股　一手入場費約2416元

【07：45】【Morning精點】證監、廉署與會財局採聯合行動、兩上市公司涉虛構企業交易︱政府派錢谷生B？、調查：養大孩子到畢業要600萬

【07：45】港股ADR收報17298點，升3點。滙豐 （00005） ADR折合報61.17元，較港收市價高0.42元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報291.09元，較港收市價低0.11元或0.04%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報79.78元，較港收市價高0.63元或0.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國聯儲局主席鮑威爾表示，美國通脹仍然太高，可能需要通過放慢經濟增速來拉低通脹，考慮到目前已有的加息和風險，聯邦公開市場委員會正在謹慎地推進加息步伐，經濟強勁的額外證據可能支持進一步加息。市場憂慮聯儲局再加息 ，美股反覆波動，鮑威爾講話後道指曾倒升187點，尾段債息再衝高，道指一度倒跌296點，收跌250點，報33414點；標指跌36點，報4278點；納指跌128點或0.96%，報13186點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升4點　百度美股低港2%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

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