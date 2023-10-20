【港股市況】內房逆市升、碧桂園升7%　恒指低開168點後跌幅收窄（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

市場憂慮聯儲局再加息，美股向下，港股續低開逾百點。ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別跌逾1%，信義光能 （00968） 跌逾7%，開報5.05元破底，恒指低開168點，開報17127點，成交20.6億元。科指跌0.9%，報3667點。

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分析文章︰

【分析】中國GDP數據佳，為何仍未振興股市情緒？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：22】恒指跌122點，報17173點，科指再度回落跌0.5%，報3680點。

【10：18】國美零售 （00493） 跌逾4%，破底低見0.039元。

【10：15】中芯國際 （00981） 逆市升逾2%，華虹半導體 （01347） 升0.3%。

【10：03】四海國際 （00120） 破底低見0.71元後倒升逾一成，高見0.88元，觸發市調機制，最新升逾14%，報0.86元。

【09：59】碧桂園 （02007） 債券持有人據報正尋求進行緊急談判，碧桂園最新升近一成，高見0.78元，碧桂園服務 （06098） 升逾3%，高見7.13元。

【09：56】珠光控股 （01176） 升近23%，高見0.53元，暫為表現最好股份。

【09：55】【微信女】證監會、廉署與會財局首採聯合行動 兩上市公司涉虛構企業交易、料涉中國錢包和汽車內飾（第三版）

【09：48】恒指最新跌約65點，報17230點。科指轉升0.1%，報3703點。

【09：46】碧桂園 （02007） 升7%，雅居樂 （03383） 升近4%，龍湖 （00960） 升0.5%，融創 （01918） 升逾2%，中海外 （00688） 暫無升跌，潤地 （01109） 升0.3%。

【09：42】零跑汽車 （09863） 升4%，高見35.1元，成交4.2億元。內媒引述天眼查App報道，杭州凌皓汽車銷售服務有限公司於10月18日成立，法定代表人為徐軍，註冊資本2億人民幣，經營範圍含新能源汽車整車銷售、空調設備銷售、網路數據服務、漁具銷售、酒類經營等。該公司由浙江零跑科技股份有限公司全資持股。

【09：39】小米 （01810） 近期逆市強勢，股價今早升逾1%，高見13.78元。ATM跌0.5%至逾1%，京東 （09618） 跌逾1%，低見95.1元再破底。

【09：38】Tesla（美︰TSLA）跌逾9%，蔚小理今早個別發展，蔚來 （09866） 續跌2%，小鵬汽車 （09868） 逆市升逾1%，理想汽車 （02015） 升近1%。

【09：35】港交所 （00388） 將於今日公布業績，股價績偏軟跌0.6%，早段低見280元。

【港交所388】港交所增8美股可發窩輪 包括Tesla及亞馬遜等

【09：33】李寧 （02331） 跌近4%，破底低見30.1元，安踏 （02020） 跌1%，特步 （01368） 跌逾1%。

【09：32】碧桂園 （02007） 逆市向上，股價升4%，早段高見0.74元。

【09：21】ATM阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別跌逾1%，信義光能 （00968） 跌逾7%，開報5.05元破底，恒指低開168點，開報17127點，成交20.6億元。科指跌0.9%，報3667點。

【09：16】人行將一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別維持在3.45%和4.2%不變，符預期。

【09：13】期指開報17128點，跌162點。

【09：10】恒指黑期跌約118點，報17135點。

【07：52】【新股IPO】火鍋料連鎖店鍋圈今日起招股 一手入場費約2416元

【07：45】【Morning精點】證監、廉署與會財局採聯合行動、兩上市公司涉虛構企業交易︱政府派錢谷生B？、調查：養大孩子到畢業要600萬

【07：45】港股ADR收報17298點，升3點。滙豐 （00005） ADR折合報61.17元，較港收市價高0.42元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報291.09元，較港收市價低0.11元或0.04%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報79.78元，較港收市價高0.63元或0.8%。

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【07：30】美國聯儲局主席鮑威爾表示，美國通脹仍然太高，可能需要通過放慢經濟增速來拉低通脹，考慮到目前已有的加息和風險，聯邦公開市場委員會正在謹慎地推進加息步伐，經濟強勁的額外證據可能支持進一步加息。市場憂慮聯儲局再加息 ，美股反覆波動，鮑威爾講話後道指曾倒升187點，尾段債息再衝高，道指一度倒跌296點，收跌250點，報33414點；標指跌36點，報4278點；納指跌128點或0.96%，報13186點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升4點 百度美股低港2%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩