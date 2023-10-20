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【儲局官員】古爾斯比︰對美國快速加息下避免衰退仍抱有希望

宏觀解讀 08:37 2023/10/20

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【儲局官員】古爾斯比︰對美國快速加息下避免衰退仍抱有希望

芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）認為，雖然過去18個月快速大幅加息，但依然對美國能避免衰退抱有希望。他表示，有一種傳統觀點認為，要讓通脹下降超過5個百分點，就必須經歷一次大衰退，他指到目前為止還沒有經歷那樣的衰退，仍然覺得有希望完全避免。

古爾斯比表示，聯儲局需要確保通脹逐步回落至2%的目標，並保持通脹預期穩定，指一旦通脹預期失控，工作就會變得更困難，因要戰勝的就不僅是通脹。

他稱，由於儲局的公信力和不惜一切代價讓通脹回至目標的承諾，預期並沒有出現偏向。人們仍然相信這一點，這使在不引發衰退情況下實現抗通脹的「黃金路徑」變得更容易。

至於「黃金路徑」可能受到潛在經濟威脅的影響，包括高油價、長期及擴大的汽車工人罷工、中國經濟崩盤及美國政府11月份陷入停擺。

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責任編輯︰梁浩碩

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