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【新股IPO】火鍋料連鎖店鍋圈2517今日起招股　一手入場費約2416元　孖展認購未足額

新股IPO 17:32 2023/10/20

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【新股IPO】火鍋料連鎖店鍋圈今日起招股　一手入場費約2416元

內地火鍋食材供應商鍋圈食品 （新上市編號︰02517） 今日（20日）起至26日招股。鍋圈計劃發行6880.28萬股H股，一成於香港作公開發售，發售價將為每股5.98元，集資4.11億元，每手400股，一手入場費2416.12元。鍋圈預計將於11月2日掛牌。華泰國際、中金公司為聯席保薦人。

截至周五下午5時半，鍋圈食品孖展暫錄1685萬元，相當於公開發售部分4115萬元的41%。

零售門店網絡為9844家

鍋圈為在家吃飯餐食產品品牌，提供即食、即熱、即煮和即配食材，並專注於在家火鍋和燒烤產品。

截至4月底，鍋圈食品在全國零售門店總數達9844家，當中包括9838家加盟店及6家自營店，不過，鍋圈食品並不收取加盟費。此外，公司亦開發線上銷售渠道，包括鍋圈APP、微信小程序及社交商務平台。

期內扭虧為盈

鍋圈去年收入71.73億元人民幣，按年升81.25%，當中火鍋產品收入53.52億元人民幣，升73.13%，期內扭虧為盈，去年母公司擁有人應佔利潤2.3億元人民幣，相對2021年虧損4.62億元人民幣。

集團共引入4名基石投資者，包括恒順醋業、欣鑫、錦鼎資本及由中糧資本全權管理投資的COFCO Capital Fund，投資額合共2.21億元。

所得款項淨額中，40%用於提高產能及效率以增強供應鏈能力；40%用於開設及經營自營門店；10%用於建立產品研發中心以及升級和購買相關設備；10%作營運資金及作一般公司用途。

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責任編輯︰梁浩碩

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