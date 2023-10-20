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【美國加息】美債息驚見升穿5厘　鮑威爾：與聯儲局預期無關

股市 06:38 2023/10/20

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【儲局官員】美債息驚見升穿5厘　鮑威爾問：現時政策太緊嗎？

美國聯儲局主席鮑威爾出席紐約經濟俱樂部午餐會上發表講話，鮑威爾指出，近期通膨有降溫跡象，但央行堅決履行CPI 2% 的使命，但他沒對息口前景發表意見，他只是認為現在利率不算太高，經濟強勁或需進一步加息。

鮑威爾說，「現時的政策太緊嗎？我可以說『不是』」，他補充指，更高的利率對每一個人來都是困難。

據路透社報道，美國10年期債息自2007年7月20日以來，首次觸及5厘，最新報5.001厘。

鮑威爾表示，同意債息上升有助於進一步收緊金融狀況，「一定程度上」可能會降低聯儲局進一步加息的必要性，鮑威爾指，目前情況來看，影響債市走勢的原因多樣，諸如對美國經濟強勁程度有了新的看法，但任何因素都與聯儲局預期無關。區分這一點很重要，如果債券投資者推高長期美債收益率，僅僅是因為他們認為聯儲局將上調短期政策利率，那麼聯儲局就必須貫徹這些預期，否則長期利率就會下降。

這似乎是一種不同的因果關係，簡單來說，是儲局官員最近言論，是指可能會開始讓市場驅動的信貸緊縮，來取代聯儲局加息。

市場亦認為鮑威爾言論整體偏鴿，美滙指數因而下跌0.3%，報106.25。

鮑威爾指出，通脹仍然過高，過去幾個月的良好數據，只是建立信心的開始，即通脹持續下降，朝着目標邁進，「但我們不知道這種下降的趨勢，可以持續多久，也不知道未來幾季的通脹，會處於甚麼水平。」

「雖然這條道路可能會崎嶇不平，並且需要時間，但我們團結一致，致力於將通脹持續降至 2%。」

鮑威爾表示，近幾個月來的數據顯示，在實現最大就業和穩定物價這兩個雙重目標方面正在取得進展。

鮑威爾指出，勞動市場和經濟增長可能需要放緩，才能最終實現聯準會儲局的目標。「紀錄顯示，要持續地回到2%的通脹目標，似乎需要低於趨勢的增長，以及進一步疲弱的就業市場。」

「我們距離有效的下限仍很遠，而處理得經濟仍然很好。」他說，有更多證據表明經濟增長持續高於趨勢水平，或者勞動力市場的緊張狀況不再緩解，可能會令通脹進一步上升的風險，可能導致貨幣政策進一步收緊。

鮑威爾以一如過往的言論做總結，「考慮到不確定性和風險，以及我們已經取得的進展，委員會正在謹慎行事。額外政策緊縮的程度，以及限制性政策的實施時間，將完全根據即將公布的數據，不斷發展的前景，以及風險的平衡。」

【美國經濟】橋水：市場處於不尋常階段　美債息仍有上升空間

【儲局官員】卡什卡利︰美債息上升　未必等於降低進一步加息必要性

【儲局官員】美債息飈升下　儲局官員紛紛表態傾向加息必要性降低

記者：譚志偉

美股 債券 經濟衰退 宏觀分析 失業 財政政策 經濟數據表現 貨幣政策 經濟 鮑威爾
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