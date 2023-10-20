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【分析】中國GDP數據佳，為何仍未振興股市情緒？

股市 06:00 2023/10/20

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中國GDP數據佳，為何仍未振興股市情緒？主要原因可能是看不懂，從而減低關注，縱使官方數字比市場估計的好，投資界反而會引用一些簡單的經濟指標，例如出入口數據、通脹數據、新增貸款等，因更容易理解。

中國10月18日（周三）公布GDP後，19日（周四）才公布各行業詳細的數字，很多證券行要搶時間，首日已出GDP報告了，普遍都引用其他消費及房地產數據。

中國GDP採用三大產業類，即第一產業、第二產業及第三產業，分別代表農業、重工業及第一、第二以外的產業。首日公布GDP的絕對數值，及第一產業、第二產業及第三產業的絕對數值，第二日才公布11行業的絕對數值，11行業包括（1）農林牧漁業、（2）工業與制造業、（3）建築業、（4）批發和零售業、（5）交通運輸、（6）倉儲和郵政業、（7住宿和餐飲業、（8）金融業、（9）房地產業、（10）資訊傳輸、（11）軟體和資訊技術服務業、（12）租賃和商務服務業、（13）其他行業。

首日同時公布其他數據例如固定資產投資、規模以上工業增加值、社會消費品零售總額、全國房地產開發投資，以及全國城鎮調查失業率，市場的目光會留意消費品零售總額，以及房地產開發投資等，雖然同是反映經濟情況的數據。

至於GDP數據內的11大產業，工業第三季在GDP佔比31.3%，較今年首3季的32.3%下跌，金融業、房地產業及資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業在第三季GDP的佔比都下降，需要投資者留意。

絕對額（億元人民幣）三季度在GDP佔比前三季度在GDP佔比佔比變化（百分點）
GDP319992 913027  
農林牧漁業271748.5%592736.5%2.0
工業10029531.3%29488332.3%-1.0
建築業231937.2%601976.6%0.7
批發和零售業306339.6%875939.6%0.0
交通運輸、倉儲和郵政業152904.8%413364.5%0.3
住宿和餐飲業55531.7%147241.6%0.1
金融業263218.2%793408.7%-0.5
房地產業171375.4%557286.1%-0.7
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業120713.8%398434.4%-0.6
租賃和商務服務業109993.4%301763.3%0.1
其他行業5132716.0%14993416.4%-0.4

記者：譚志偉

欄名 : 即市財經分析

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