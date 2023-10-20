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【分析】中國GDP數據佳，為何仍未振興股市情緒？
中國GDP數據佳，為何仍未振興股市情緒？主要原因可能是看不懂，從而減低關注，縱使官方數字比市場估計的好，投資界反而會引用一些簡單的經濟指標，例如出入口數據、通脹數據、新增貸款等，因更容易理解。
中國10月18日（周三）公布GDP後，19日（周四）才公布各行業詳細的數字，很多證券行要搶時間，首日已出GDP報告了，普遍都引用其他消費及房地產數據。
中國GDP採用三大產業類，即第一產業、第二產業及第三產業，分別代表農業、重工業及第一、第二以外的產業。首日公布GDP的絕對數值，及第一產業、第二產業及第三產業的絕對數值，第二日才公布11行業的絕對數值，11行業包括（1）農林牧漁業、（2）工業與制造業、（3）建築業、（4）批發和零售業、（5）交通運輸、（6）倉儲和郵政業、（7住宿和餐飲業、（8）金融業、（9）房地產業、（10）資訊傳輸、（11）軟體和資訊技術服務業、（12）租賃和商務服務業、（13）其他行業。
首日同時公布其他數據例如固定資產投資、規模以上工業增加值、社會消費品零售總額、全國房地產開發投資，以及全國城鎮調查失業率，市場的目光會留意消費品零售總額，以及房地產開發投資等，雖然同是反映經濟情況的數據。
至於GDP數據內的11大產業，工業第三季在GDP佔比31.3%，較今年首3季的32.3%下跌，金融業、房地產業及資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業在第三季GDP的佔比都下降，需要投資者留意。
|絕對額（億元人民幣）
|三季度
|在GDP佔比
|前三季度
|在GDP佔比
|佔比變化（百分點）
|GDP
|319992
|913027
|農林牧漁業
|27174
|8.5%
|59273
|6.5%
|2.0
|工業
|100295
|31.3%
|294883
|32.3%
|-1.0
|建築業
|23193
|7.2%
|60197
|6.6%
|0.7
|批發和零售業
|30633
|9.6%
|87593
|9.6%
|0.0
|交通運輸、倉儲和郵政業
|15290
|4.8%
|41336
|4.5%
|0.3
|住宿和餐飲業
|5553
|1.7%
|14724
|1.6%
|0.1
|金融業
|26321
|8.2%
|79340
|8.7%
|-0.5
|房地產業
|17137
|5.4%
|55728
|6.1%
|-0.7
|資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業
|12071
|3.8%
|39843
|4.4%
|-0.6
|租賃和商務服務業
|10999
|3.4%
|30176
|3.3%
|0.1
|其他行業
|51327
|16.0%
|149934
|16.4%
|-0.4
記者：譚志偉
欄名 : 即市財經分析