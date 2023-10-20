【分析】中國GDP數據佳，為何仍未振興股市情緒？

中國GDP數據佳，為何仍未振興股市情緒？主要原因可能是看不懂，從而減低關注，縱使官方數字比市場估計的好，投資界反而會引用一些簡單的經濟指標，例如出入口數據、通脹數據、新增貸款等，因更容易理解。

中國10月18日（周三）公布GDP後，19日（周四）才公布各行業詳細的數字，很多證券行要搶時間，首日已出GDP報告了，普遍都引用其他消費及房地產數據。

中國GDP採用三大產業類，即第一產業、第二產業及第三產業，分別代表農業、重工業及第一、第二以外的產業。首日公布GDP的絕對數值，及第一產業、第二產業及第三產業的絕對數值，第二日才公布11行業的絕對數值，11行業包括（1）農林牧漁業、（2）工業與制造業、（3）建築業、（4）批發和零售業、（5）交通運輸、（6）倉儲和郵政業、（7住宿和餐飲業、（8）金融業、（9）房地產業、（10）資訊傳輸、（11）軟體和資訊技術服務業、（12）租賃和商務服務業、（13）其他行業。

首日同時公布其他數據例如固定資產投資、規模以上工業增加值、社會消費品零售總額、全國房地產開發投資，以及全國城鎮調查失業率，市場的目光會留意消費品零售總額，以及房地產開發投資等，雖然同是反映經濟情況的數據。

至於GDP數據內的11大產業，工業第三季在GDP佔比31.3%，較今年首3季的32.3%下跌，金融業、房地產業及資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業在第三季GDP的佔比都下降，需要投資者留意。

絕對額（億元人民幣） 三季度 在GDP佔比 前三季度 在GDP佔比 佔比變化（百分點） GDP 319992 913027 農林牧漁業 27174 8.5% 59273 6.5% 2.0 工業 100295 31.3% 294883 32.3% -1.0 建築業 23193 7.2% 60197 6.6% 0.7 批發和零售業 30633 9.6% 87593 9.6% 0.0 交通運輸、倉儲和郵政業 15290 4.8% 41336 4.5% 0.3 住宿和餐飲業 5553 1.7% 14724 1.6% 0.1 金融業 26321 8.2% 79340 8.7% -0.5 房地產業 17137 5.4% 55728 6.1% -0.7 資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 12071 3.8% 39843 4.4% -0.6 租賃和商務服務業 10999 3.4% 30176 3.3% 0.1 其他行業 51327 16.0% 149934 16.4% -0.4

記者：譚志偉