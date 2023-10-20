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【Apple地圖】香港地圖更新　新增3D 地標及「環視四周」和「⾃然語⾔指引」

科技 08:00 2023/10/20

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香港⽤户可以體驗全新 Apple「地圖」app，規劃任何⾏程的路線時更⾒輕鬆愉快。

新 Apple地圖app進行更新，香港⽤户可以體驗更準確的導航功能、更全⾯的道路、建築物、公園、機場、商場等顯示圖，以及香港太空館等 3D 地標，

地圖app 在全球逾 200 個國家及地區，用戶可運⽤裝置上的智能技術度⾝訂造功能，⽤⼾可隨時隨地⽤上：在家、辦公室，以⾄沿途使⽤ iPhone、iPad、Mac 和 Apple Watch 等，甚⾄是⾞內的 CarPlay 功能。 「地圖」app 深度整合⾄⽤⼾每⽇最常⽤的眾多 app 中，包括「照⽚」、「訊息」、「⽇曆」、「天氣」等。

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導航體驗變得更自然
香港「地圖」app 提供眾多新功能， Siri 的「⾃然語⾔指 引」（Natural Language Guidance） 提供⽤字更⾃然、更易於遵循的指示，例如「在 下⼀個交通燈處，轉左」。

「⾏⾞線指引」 (Lane guidance) 可在轉彎或駛入⾼架路段 前，預先指導駕駛⼈⼠駛入正確的⾏⾞線，避免轉錯彎或走錯路的情況。而「多中途站路 線」(Multistop routing) 下，⽤户可預先規劃多達 15 個⽬的地，準備出發之時，路線 會⾃動從 Mac 同步⾄ iPhone。 透過「分享抵達時間」(Share ETA)，⽤户現在亦可以簡單輕點⼀下或指令 Siri，便可與家⼈、朋友和同事分享預計抵達時間。

接收訊息⼈⼠可追蹤⽤⼾的⾏程進度，如對⽅遇上 嚴重延誤，「地圖」app 會隨之更新及通知預計抵達時間。 ⽤户透過對 Siri 以英語講： 「There’s an accident up ahead」（前⽅發⽣意外) 或「There is something on the road」(路上有障礙物) 等，便可以在「地圖」app 中安全且簡單地報吿意外、危險、 ⾞速偵測等事件。

⽤⼾亦可在「地圖」app 中報吿相關事件是否已解決，同時專注於路⾯ 情況。 乘搭公共交通⼯具⼈⼠可以更輕鬆地搜尋附近⾞站，並標記路線喜好。 當即將到達落⾞ ⾞站時，乘客亦會收到通知。

透過「環視四周」探索香港
「環視四周」與「擴增實境步⾏路線」 「地圖」app 的「環視四周」功能 (Look Around) 以⾼解像度的 3D 影像提供互動式 街道圖之餘，過場亦暢順無間。 現在，世界各地的「地圖」app ⽤户均可以透過「環視四 周」探索香港。 「地圖」app 中透過擴增實境的逐步步⾏路線 (AR Walking Directions)，協助⽤户在 不熟悉的環境中覓⽅向。 ⽤户只需舉起 iPhone 即可掃描四周建築物，「地圖」app 便 會顯示易於遵循的⽅向，⽤户可在實境中查看。

編輯：梁巧恩《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

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