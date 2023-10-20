【券商點睇】股價急挫後重申買入 順豐同城盈利轉正具確定性

交銀國際認為，順豐同城（09699）於周三（18日）下挫19.9%，主要因服務平台均受第三季淡季影響，銷售增速有所回落。另即時配送行業受極端天氣影響，配送員補貼力度高於預期。還有，公司日均交易量較小，此前於8月完成H股全流通註冊，但日均交易量佔市值比仍然較小，下跌當日成交達2,400萬元，影響股價波動幅度。

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報告稱，公司業務運營穩定，預計下半年業績表現仍符合此前預期，利潤持續釋放。上半年，順豐同城調整後淨利潤轉正至3,000萬元人民幣，利潤率0.5%，下半年配送成本略升，但業務量穩定增長，維持此前預期，預計下半年調整後淨利潤1,800萬元人民幣，全年利潤轉正至4,800萬元人民幣，2024年達到1.8億元人民幣，利潤率升至1.1%，長期目標將達到2%-3%利潤率，與行業表現基本一致。

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該行維持即時配送行業增量需求大及第三方即時配送平台在個性化多樣化配送需求下，應可繼續獲取市場份額的判斷，重申公司「買入」評級，股價有回升空間，考慮2024年利潤轉正確定性，目標價為11.7元。

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責任編輯：林衛