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【券商點睇】與大客戶緊密綁定業務 高偉電子借力二次增長

股樓投資 10:33 2023/10/20

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天風證券發表報告指，高偉電子（01415）與大客戶業務綁定緊密，創新推動攝像頭新增長。歐菲光退出蘋果（AAPL）供應鏈，公司市場份額有望提升，受益於CCM和VCM的垂直整合或成為此次升級的贏家之一。此外，蘋果後攝模組市場空間可觀，高偉有望入選蘋果後攝模組供應商。

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另一方面，Apple Vision Pro的攝像頭模組數量高達12顆，或為高偉電子獨供。該行持續看好Vision  Pro開啟空間計算時代，產業空間有望對標PC和智能手機，隨著未來蘋果MR出貨放量，公司營收將會出現新的增長點。

【延伸閱讀】大行點睇：新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成，請按【見下頁

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報告稱，該行預計公司有望導入iPhone後攝模組業務，並受益於蘋果Vision Pro後續成長性。此外，預期激光雷達產品起量，或打開公司第二增長曲線。公司2023至2025年營業收入預測為79.64億元（人民幣，下同）、165.93億元和241.01億元，淨利潤預測為5.99億元、11.78億元和17.52億元，目標價為29.81港元。

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責任編輯：林衛

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