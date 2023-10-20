【券商點睇】新品新市場打開成長天花板 泡泡瑪特形成龐大IP矩陣

首創證券指出，泡泡瑪特（09992）在產業鏈及核心IP逐步形成平台效應。公司與三麗鷗（Saniro）類似，在運營核心IP均為形像IP，通過分析三麗鷗發展的關鍵節點，認為構建IP產業鏈平台及頭部IP平台價值構成其重要壁壘，而公司也在相關平台構建中取得突出進展：

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在IP端，泡泡瑪特已形成龐大的IP矩陣，且不斷豐富，尤其是得益於頭部自有IP矩陣的不斷充實，公司自有IP營收貢獻佔比不斷上升，同時公司擁有豐富的藝術家發掘及IP獲取渠道，對行業核心創意要素吸引力較強，藝術家聯名也賦予成熟IP新的產品表達，延長IP生命力。

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報告稱，新IP、多品類、海外市場及多元化消費者觸點助力公司打開成長天花板。該行認為，公司在IP矩陣擴展、海外市場、消費者觸點及IP運營端均有喜人進展。公司2023至2025年營業收入增幅預測為34.4%、22.6%、19.4%，看好公司IP運營全產業鏈平台壁壘，以及頭部IP影響力加速擴張潛力，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛