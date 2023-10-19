【華爲Mate 60】研究機構：華為Mate 60 Pro開售6周銷量達160萬　長期缺貨

▲ 【華爲Mate 60】調查：華為Mate 60 Pro開售6周銷量達160萬

全球智能手機需求放緩，但華為旗艦手機Mate 60系列手機逆市熱賣。路透社引述市場研究機構Counterpoint Research稱，華為Mate 60 Pro在正式發售後6周的銷量達160萬，當中逾40萬銷量在最後兩周出現，即正值蘋果公司（美：AAPL）iPhone 15系列在內地上市的時候。華為沒有回應。

Counterpoint Research高級分析師 Ivan Lam稱，華為Mate 60系列手機一直需求旺盛，庫存到貨時便被迅速搶購一空，「造成了長期缺貨的現象」。

Counterpoint Research早前稱，蘋果iPhone 15系列在華銷售開局不佳，較上一代iPhone14遜色，iPhone 15系列在開售後首17日，銷售較iPhone 14系列跌4.5%。

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編輯：伍鍵文