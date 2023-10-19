  • 26°C
香港時間 : 20231019日 (週四) 23:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【華爲Mate 60】研究機構：華為Mate 60 Pro開售6周銷量達160萬　長期缺貨

股市 23:09 2023/10/19

分享：

分享：

【華爲Mate 60】調查：華為Mate 60 Pro開售6周銷量達160萬

全球智能手機需求放緩，但華為旗艦手機Mate 60系列手機逆市熱賣。路透社引述市場研究機構Counterpoint Research稱，華為Mate 60 Pro在正式發售後6周的銷量達160萬，當中逾40萬銷量在最後兩周出現，即正值蘋果公司（美：AAPL）iPhone 15系列在內地上市的時候。華為沒有回應。

Counterpoint Research高級分析師 Ivan Lam稱，華為Mate 60系列手機一直需求旺盛，庫存到貨時便被迅速搶購一空，「造成了長期缺貨的現象」。

Counterpoint Research早前稱，蘋果iPhone 15系列在華銷售開局不佳，較上一代iPhone14遜色，iPhone 15系列在開售後首17日，銷售較iPhone 14系列跌4.5%。

更多美股新聞

相關文章：

【iPhone 15】蘋果曾跌逾1%　研究指iPhone 15在內地首發銷量遜色　與華為新機又有關？

【手機大戰】美商務部長：華為芯片上取得突破報道令人不安　需要動用更多手段實施出口管制

編輯：伍鍵文

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 科技戰 科技產品 移動裝置 手機Apps iPhone 華為 智能手機
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【TSLA業績】Tesla急跌9%　經調整純利跌37%、遜預期　CEO馬斯克：量產Cyber​​truck挑戰巨大

下一篇文章

【新股IPO】萬洲國際據報分拆美國豬肉商重新上市　10年前私有化成萬氏父子「反目成仇」導火綫？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款