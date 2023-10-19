【分析】中國重組城投債務　對內銀資本衝擊有多大？

▲ 【分析】中國城投債務重組對內地銀行的資本衝擊有多大？ 標普料最差可達呢個數

中國地方債務問題備受關注。評級機構標普表示，在不利情境下，城投債務重組可能對中國區域性銀行造成2.2萬億元人民幣的資本衝擊，約五分之一的區域性銀行資本充足率可能跌至監管要求8%以下。

由於賣地收入大減，以及疫情間的支出大增，地方政府的財政壓力上升。中國當局據報已加緊為地方債務提供支持，例如傳出人行要求內銀對地方債展期減息，並要以較低的利率延長債務。

標普認為，這些債務重組風險可能為地區銀行帶來壓力，尤其是二三綫城市的銀行可能會最痛苦，甚至是難以承受。據標普數據指，杭州銀行、重慶銀行和成都銀行在同行中的LGFVs敝口最高。

在標普的下行情況中，約74%的地區銀行城投債面臨重組壓力，首80名地區銀行的資本充足率或將從目前的13.4%掉至10.5%。而在取樣的區域性銀行中，16家將面臨資本充足率掉至8%的監管要求之下，它們佔中國商業銀行總資產約3.6%。

標普指，鑑於許多地方政府用於支持陷入困境的地區銀行的財政資源有限，中央政府介入可能是最終的手段，以防止任何系統性風險。

然而，標普強調，目前為止，地區銀行已設法維持資本緩衝充足，即使在地方政府融資平台債務重組受到打擊之後，料仍可將資本充足率維持在監管要求之上。

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記者：袁諾曦