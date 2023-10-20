【清酒新世界@iM網欄】酒造評價甚高 山丹正宗．四

之前曾經介紹過山丹正宗，但這次為大家介紹更多山丹正宗的清酒。首先回顧一下酒造的歷史，其實山丹正宗已有192年的歷史，可說是相當悠久。酒造位於愛媛縣最北部的今治市，透過島波海道與廣島縣尾道市相連，面向瀨戶內海，在日本而言全年氣候相對較溫和。

八木酒造部是山丹正宗的酒造，創立於江戶時代1831年，亦即是天保2年，在江戶時代末期成立於愛媛縣今治市。山丹正宗採用的原材料來自愛媛縣豐富的自然環境中培育的優質酒米，主要使用松山三井、雫媛等的酒米，而愛媛縣生產的酒米佔總產量的90%以上。此外，酒造更採用日本西部最高峰石錘山的清澈地下水，據了解昭和天皇巡視今治市時此水被選為御茶水。同時，酒造使用越智杜氏的傳統技術釀酒，因此出品多年來一直深受當地人的喜愛。

過去，今治市有一個名為「越智杜氏」的杜氏團體，委派釀酒師前往全國各地釀造清酒。雖然越智杜氏已解散，八木酒造部作為越智杜氏釀酒風格的繼承者，為了傳承越智杜氏流釀酒風格，致力於盡可能使用老式的手工方法來製造我們的產品。

八木酒造部成立之初名為「丹波屋」，批發醬油和棉花為生，隔年才開始釀造清酒。「山丹正宗」的由來是「清酒的味道像名刀正宗一樣爽快與俐落」。1945 年，酒造在戰爭期間被燒毀，但隔年又恢復釀造，五年後才成立現有的株式会社八木酒造部。在1981年，酒造在國稅局釀造研究所主辦的全国新酒鑑評會中榮獲金獎，之後陸續在其他比賽中取得優異的成績和高度的評價。酒造在1988年開始擴建，至今八木酒造部目前是今治市是唯一的酒造。

山丹正宗的標誌創建於1992年，邀請了負責政府廣告與關西機場符號設計的松井桂三設計，其標誌隔年即取得日本包裝設計比賽（日本パッケージデザイン大賞）之金賞。

株式会社八木酒造部

地址：愛媛県今治市旭町3丁目3番地8

電話：0898-22-6700

官網：https://www.yamatan.jp/

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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