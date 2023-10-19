【內房危機】碧桂園澄清楊國強父女未離境 擬出售澳洲未完成項目還債

碧桂園(02007）發表聲明，指公司關注到有謠言稱「創始人父女或已離境」，該謠言被別有用心地發布在多個網絡平台，造成惡劣影響。公司表示，創始人和集團董事會主席目前在國內正常工作，對惡意造謠行徑保留追究責任權利。

碧桂園股價周四（19日）收報0.71元，跌4%，成交額1.9億元。

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據《路透社》報道，碧桂園正尋求出售澳洲悉尼Wilton Greens等尚未完成的的海外開發項目，用來籌集資金還債。碧桂園澳洲表示，該公司在澳洲的資產繼續表現良好，符合正常的市場行為和計劃。出售這些剩餘的部分，是資產組合優化策略的一部分。

此外，《路透社》引述消息人士指，碧桂園未能償還1,500萬美元票息而面對違約風險，債權人正尋求與公司進行緊急談判，兩組債權人已尋求就潛在債務重組方案進行討論。

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記者：李兆明