【新股IPO】萬洲國際據報分拆美國豬肉商重新上市　10年前私有化成萬氏父子「反目成仇」導火綫？

▲ 萬洲國際據報分拆美國豬肉商重新上市 10年前私有化成萬氏父子「反目成仇」導火綫？

《華爾街日報》引述消息稱，内地豬肉食品企業萬洲國際 （00288） 正與投行洽談合作，擬分拆旗下豬肉生產商史密斯菲爾德（Smithfield Foods）再次在美國上市。報道又指，分拆仍處商議階段，IPO時間等細節可能出現變化。

萬洲的前身雙滙，於2013年斥資47億美元收購史密斯菲爾德，是當時中資企業在美最大規模的收購案之一，史密斯菲爾德因而退市，一年後萬洲赴港上市，集資23億美元，一舉成為全球最大的養豬場及豬肉生產商。

萬洲的股價於2019年登頂，估值最高達180億美元，惟近年内地豬肉價格一直處於低位，萬洲股價表現平平，從最高的8.77元跌去一半。報道引述消息稱，萬洲一直與投行就史密斯菲爾德的估值進行拉鋸，適逢美國新股市場最近轉趨活躍，萬洲便趁機推出分拆計劃。

創辦人家族「反目成仇」與私有化有關

值得留意的是，萬洲創辦人萬隆與長子萬洪建「反目成仇」一事原來與私有化史密斯菲爾德有關。萬洲2021年突發公告，罷免當了「四十年太子」的萬洪建，指他因對公司財物作出不當的攻擊行為，被免去副主席、副總裁及執董職位，萬氏父子矛盾隨即公之於眾。萬洲其後委任萬隆次子萬宏偉加入董事局，任副主席。

萬洪建：萬隆透過收購轉移資產

萬洪建後來公開撰文，憶述當年反對收購史密斯菲爾德，直言當時作價過高，並質疑萬隆透過收購是轉移資產至境外，「萬洲沒有實際的生產運營，它實際上就是雙滙與史密斯菲爾德的拼盤，它的作用，就是透過各種眼花繚亂的財務手段，複雜的架構，將國內雙滙的錢不露痕跡轉出境外，從來沒有逆向回流過」。

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編輯：伍鍵文