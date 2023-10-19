【大行點睇】時富：海螺創業成本優勢明顯 目標價上望8.9元

時富資產管理董事總經理黃偉棠表示：海螺創業 (00586) 是一家提供節能環保解決方案的企業。上半年盈利超預期，核心淨利潤上半年保持穩定，同比增長1.2%至55億元人民幣。隨着廢料處理項目投產進度加快，以及營運質素持續提升，預計下半年利潤增速將更強勁。

國內近年積極推動綠色政策，大力補貼環保產業，有利於公司業務發展。同時，隨著新能源行業蓬勃發展，公司亦抓緊發展機遇，開展鋰離子電池材料製造和回收產業，有利公司發展。

2023上半年公司簽訂了鋰離子電池回收項目，預計產能達每年13.5萬噸，並於年底投產。此業務可用水泥窯殘餘熱量高效回收電池，成本優勢明顯。此外，錳酸鉀材料也正處於客戶驗證階段。根據折扣現金流（DCF）模型推算，目標價為8.9元，投資者可考慮作長期投資。

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記者：李兆明