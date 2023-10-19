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【社交平台】馬斯克測試X新收費模式 「新用戶1年1美金」開始試行

理財智慧 20:28 2023/10/19

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馬斯克在今年較早時間曾經提出過旗下X平台（Twitter）未來或轉向全面收費。而日前X官方正式發文，提到將會在紐西蘭以及菲律賓兩個地區測試全新的系統「Not A Bot」，新註冊的未驗證帳戶，所有新創立且未經驗證的帳號，如想進行貼文、必須繳交每年1美元（約7.8元）年費才能進行，而現有用戶則不少影響。

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X平台強調這個計畫並不是為了牟利，而是測試用來打擊垃圾訊息與機器人。假如新用戶選擇不支付年費，就只能使用「唯讀」模式，像是觀看文章、觀看影片或是追隨其他帳戶。

【網上熱議】30歲中找2萬中人工合理嗎？最新定律：收入是你年齡的1倍？【下一頁

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雖然大多地區以及現有帳戶不受影響，但新措施仍然引來不少反彈，部份人認為儘管收費看上去很便宜，但仍然會對X平台吸納新用戶造成負面影響，令X平台目前的情況雪上加霜；贊成方則認為免費使用平台多年，只要馬斯克能杜絕濫發廣告的機器人，那麼1年1美金並不是不能接受。

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撰文：鄭日棱

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