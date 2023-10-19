Netflix第三季業績勝預期 訂閱用戶增876萬

Netflix（NFLX）公布第三季業績，每股收益為3.73美元，高於預期；營收為85.4億美元，符合預期。

用戶方面，公司全球新增訂閱用戶876萬，超過華爾街預期的549萬。這一增長標志着自2020年第二季（新冠疫情期）以來最大的季度新增用戶數量。

用戶數量增長強勁主要得益於其遏制密碼共享和對新的廣告支持訂閱層級的興趣。

該串流媒體巨頭的定價能力依然明顯，其廣告支持層級在美國的定價為每月6.99美元，而其基本計劃和高級計劃的價格則分別上漲至每月11.99美元和22.99美元。

此外，Netflix還宣布致力於在制作成本上升的情況下提高盈利能力，部分措施是同意根據流媒體受歡迎程度提高內容創作者的工資和貨幣福利。

該公司第四季收入預計將增長11%，達到86.9億美元，但略低於華爾街預期。

盡管與SAG-AFTRA演員工會在新合同問題上面臨挑戰，Netflix和電影電視制作人聯盟的其他成員仍致力於達成協議，這可能會導致內容制作成本的增加。

Netflix還在解決股東對其高管薪酬模式的擔憂，並計劃在2024年做出重大改變，同時保持基於業績的薪酬。

業績公布後，公司股價升逾10%。

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