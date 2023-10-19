【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】越野跑手細比Ryan發揮出色 躋身韓國Trans Jeju 100公里山賽「港一」

UTMB系列越野跑比賽舉世知名，除了大家都熟悉的法國Chamonix最終站之外，還有全球不少地方的山賽賽事，包括即將在11月11-12日舉行的香港站—飛越大嶼。今個月初在韓國濟州舉行的Trans Jeju 吸引不少香港跑山朋友參加，部分更在今次比賽取得好成績，包括黃琪珍（細比）以13小時23分51秒奪得100公里組別全場女子第5，而莫偉雄 (Ryan)及Jeffrey 攜手以12小時53分46及47秒衝線，分別奪得第27名及28名，成績相當不俗。難得與兩位「港一」細比及Ryan一起參加Salomon越野精英培訓班，當然要請教他們今次比賽的感受及心得。

▲ 細比及Ryan在濟州Trans Jeju比賽100公里組別同時成為港人首名，當中細比更得到全場第5。（所有圖片由受訪者提供）

Trans Jeju 100公里賽事總攀升4020米，賽事於10月7日早上5時50分起步，所有參賽者需要於28小時內完成，另外大會還設有50公里、20公里及10公里賽事。

▲ Trans Jeju比賽在天未光已經起步。

細比指賽前沒有訂下任何時間目標，只希望成績能夠比今年年初HK100好，當時她的完成時間為15小時26分59秒，她說可能早段走得太快，所以到最後針草帽一段開始慢了，故對當時成績不太滿意。初到濟州的Ryan亦比較保守，所以比賽前定下14小時30分的目標，視乎情況再調整。

▲ 部份香港代表起步前合照。

經過「港百」一役，細比在今次濟州比賽採用「留前鬥後」的策略，她又認為這次比賽是「先苦後甜」，頭50公里要上兩次漢拏山，落山路段有不少火山石頭，要過很多次石河，由於比賽當天下雨，所以份外小心，上完兩次大山才敢發力。

細比認為Trans Jeju 與HK100各有特色，無論天氣及路況都很不同，由於「港百」路段平時都有訓練，大致已有預算，第一次在濟州跑山，路況比較陌生，所以比賽大多時間都採取較保守的態度；Ryan認為比賽最大特色是可以在韓國最高峰漢拏山上跑步，由玄武岩所成的山路亦很特別，香港則沒有連續攀升1000米以上的山峰，而賽事主要難度都集中在前半段兩次上漢拏山裏面，缺乏肌力的話都很難應付，所以在比賽前幾個月盡量找多些時間做長課訓練。

▲ 比賽要上兩次漢拏山，有一定難度，亦有一定特色。

Ryan在早段更遇上挑戰，因為跑到8公里時，跟了另一位選手跑入樹林路，但一路跑一路發現向著相反的方向行，意識到奇怪後就跑回轉頭，此段估計多跑了2公里左右。他又指幸好在尾段難得與另一港將Jeffrey相遇，才可以做到今次13小時內完成的時間，亦因此感到相當開心。他又指Jeffrey以路跑出身，近年轉戰越野跑，十分勤力，成績更愈來愈好。

▲ Ryan早段行錯路，要追回兩公里的時間。

講到今次比賽的貼士，細比指當然若果時間許可，早幾日到達試路將有助發揮，因為可以對路況更有概念，而在香港練習亦可以練習多些斜路及技術性的落山路段；Ryan 指Trans Jeju比賽需要應付很多樓梯路段，比賽前可以練習多些。

▲ Trans Jeju有不少樓梯路段。

至於跑山心得，9年前開始行山的細比建議：「一步一步慢慢提升速度及距離，學識慢就自然快 ，慢慢將行山變成興趣，持之以恆，多啲練習比賽路線，有助做好成績。」她又指自己無論練習還比賽，都會提醒自己「聽身隨心」；玩了4年越野跑的Ryan則認為最重要是享受每次可以跑步嘅時間，他又分享：「簡單的事重複做，重複的事用心做！」

▲ 細比衝線一刻。

▲ Ryan （左）與Jeffrey一起衝過終點。

另外，Salomon將會贊助細比及Ryan參加今個月底在內地舉行的柴古唐斯括蒼越野賽，當中Ryan會參加55公里組別，Ryan指志在體驗一下，希望順利完賽；細比表示會以平常心在比賽中學習，希望在過程中找到當刻最好的自己。

▲ Trans Jeju 100公里首5名站在頒獎台上，包括左二的細比。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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