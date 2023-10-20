【消費旺季】Tesco招募3萬名聖誕節臨時工　時薪高達133元

英國最大零售商Tesco日前宣佈將招募數千名員工，以度過節慶期間的大規模招募活動。Tesco希望在節日期間，在英國各地填補約30,000個臨時職位，Tesco指這些職位適合任何尋求額外收入或考慮重返職場的人，工作主要涉及在Tesco的超市和商店工作，包括早班、白班或晚班。

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由於節日工人供不應求，各大零售商在聖誕節前均面臨巨大的人員配備壓力。去年同一時期，Tesco就招募了15,000名員工，今年的目標是去年的一倍。新增的職位每小時工資高達14.05英鎊（約133港元），這些職位雖然是臨時職位，但在年末銷售旺季結束後，這些積累了經驗的員工將有機會申請Tesco的永久職位。

Tesco人力總監 James Goodman表示：「對於任何希望在節日期間增加收入或需要找到重返工作場所的途徑的人來說，這都是一個絕佳的機會。我們正在尋找喜歡團隊合作並願意付出更多努力來幫助我們的客戶的人。英國各地都有兼職、臨時職位，有多種不同的輪班模式，我們確保這些職位適合不同的個人需求和生活方式。」

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責任編輯：李智賢

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