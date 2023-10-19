第三季香港廣告開支揭秘 邊個行業最捨得花錢落廣告

根據全港最大廣告媒體監察公司 admanGo 廣告數據顯示，2023年第三季香港的廣告開支總值達74.6億元。年初全面恢復和內地通關，在旅遊業帶動下，香港經濟持續復蘇，但受息口上升及外圍環境惡化，拖累本地經濟復蘇步伐。雖然7、8月本地廣告開支分別錄得按年下跌3.7%及6.6%，但9月份本地廣告開支卻錄得按年上升2.6%。在年底節日消費旺季氣氛帶動下，加上特區政府積極推動振興經濟措施，預計廣告商投入更多資源作宣傳促進銷售，令各行業在第四季迎來更多機遇，有利本地廣告開支持續增長。

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十大廣告開支最高行業中，排名第九的旅遊業在第三季錄得按年99%上升，以升幅計在十大行業中排名第一，當中在十大最高廣告支出品牌集團排名第十的國泰航空，期內廣告開支按年上升233%，以升幅計亦是十大品牌集團中最高，數據反映旅遊業在第三季都加大廣告宣傳力度，以迎接疫情後第一個暑期旅遊旺季。

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排名第五的餐廳廣告開支亦按年上升12%，在十大行業中排名第二，當中在十大品牌集團排名第九的麥當勞，在第三季的廣告開支亦按年上升114%，以升幅計在十大品牌集團中排名第二。健美食品及補充劑(第七位)與藥物及醫護(第二位)的廣告開支在第三季分別錄得按年4%及2%上升，當中以銷售健康食品的維特健靈健康產品(第一位)在第三季的廣告開支亦錄得11%上升。



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樓價受息口上升及經濟不明朗等因素影響，地產業(第十位)需重新部署新盤銷售策略，令行業在第三季的廣告開支錄得按年28%跌幅，跌幅是十大行業中最高。排名第一的銀行、信用卡及投資服務在第三季錄得按年15%跌幅，而在十大品牌集團中排名第三位的匯豐集團及第七位的恒生銀行，在第三季的廣告開支分別錄得按年17%及6%下跌。



大部份十大品牌集團在第三季的廣告開支都錄得按年增長，當中排名第二的DFI零售集團在第三季的廣告開支按年上升6%，其他錄得按年上升的十大品牌集團包括排名第四位的寶潔(9%)、第五位的Samsung(4%)及第八位的LVMHGroup(30%)。

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撰文：陳詠妍