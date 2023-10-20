【展覽之都】本地環保初創借環保博覽 向海外推廣科研新技術
2023國際環保博覽將於10月26至29日在亞洲國際博覽館舉辦實體展，預計吸引近300家來自12個國家及地區的展商，當中共有16個展團參與。有展商希望透過博覽接觸更多本地買家，而首次參展的科技園培訓初創則希望開拓海外市場，將本地科研帶到外國去。
【展覽之都】國際環保博覽下周揭幕 首設ESG就業基地即場面試
2023國際環保博覽由香港貿易發展局與法蘭克福展覽有限公司合辦、環境及生態局協辦。貿發局副總裁張淑芬表示，香港環保產業亦正蓬勃增長，國際環保博覽有助鞏固香港作為國際綠色科技及金融樞紐，同時推動香港成為大灣區內的碳交易中心。
環境保護署副署長方健華希望能藉國際環保博覽，向世界各地訪客及展商分享實現碳中和的綠色創科最新技術，促進政府與業界的交流合作，推廣內地和香港的龐大綠色商機，向世界推廣香港的優勢、成就和機遇。
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城大科研製冷塗料冀觸更多海外買家
金昌電器行是今年首次參展，負責人關漢樑表示，由於疫情期間難以參加展覽，今年有機會參展便立即參與。他指香港的電動車市場發展遇瓶頸，因充電設施不足而減緩車主買電動車意欲，而充電設施投資者也擔心電動車市場不夠大，投資回報低。他希望在展覽上向本地的智能大廈物管，介紹各種提升電力管理效益的方案，從而協助香港電動車市場突破瓶頸。
i2COOL創冷科技是由香港城市大學HK Tech 300計劃孵化的科技初創公司，也是香港科技園的培育初創。該公司自行研發的被動式輻射製冷塗料能讓建築物降溫，項目經理張添耀表示，該塗料反射95%的太陽光和紅外線熱輻射，能讓建築物至少降低3-4度，而且因為毋須電力而能實現零耗能、零排放的節能減碳目標。
張添耀表示他們積極和建築業、能源業和油漆行業合作，目前已有與杜拜的智能大廈合作，會將其外牆換上其製冷塗料。他指今年是首次參展，希望能接觸更多本地和海外的買家，將這項創新科研技術帶到海外。
【智慧能源】環球資源二期展會揭幕 展商冀增加更多專業新能源買家
本報記者：李智賢
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