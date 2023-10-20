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【展覽之都】本地環保初創借環保博覽　向海外推廣科研新技術

商業 11:00 2023/10/20

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2023國際環保博覽將於10月26至29日在亞洲國際博覽館舉辦實體展，預計吸引近300家來自12個國家及地區的展商，當中共有16個展團參與。有展商希望透過博覽接觸更多本地買家，而首次參展的科技園培訓初創則希望開拓海外市場，將本地科研帶到外國去。

【展覽之都】國際環保博覽下周揭幕　首設ESG就業基地即場面試

2023國際環保博覽由香港貿易發展局與法蘭克福展覽有限公司合辦、環境及生態局協辦。貿發局副總裁張淑芬表示，香港環保產業亦正蓬勃增長，國際環保博覽有助鞏固香港作為國際綠色科技及金融樞紐，同時推動香港成為大灣區內的碳交易中心。

環境保護署副署長方健華希望能藉國際環保博覽，向世界各地訪客及展商分享實現碳中和的綠色創科最新技術，促進政府與業界的交流合作，推廣內地和香港的龐大綠色商機，向世界推廣香港的優勢、成就和機遇。

貿發局副總裁張淑芬表示，香港環保產業亦正蓬勃增長，國際環保博覽有助鞏固香港作為國際綠色科技及金融樞紐，同時推動香港成為大灣區內的碳交易中心。

【開飯抽獎】OpenRice 24周年抽獎　電視、大阪機票價值逾200萬元

城大科研製冷塗料冀觸更多海外買家

金昌電器行是今年首次參展，負責人關漢樑表示，由於疫情期間難以參加展覽，今年有機會參展便立即參與。他指香港的電動車市場發展遇瓶頸，因充電設施不足而減緩車主買電動車意欲，而充電設施投資者也擔心電動車市場不夠大，投資回報低。他希望在展覽上向本地的智能大廈物管，介紹各種提升電力管理效益的方案，從而協助香港電動車市場突破瓶頸。

金昌電器行負責人關漢樑（右）表示，希望在展覽上向本地的智能大廈物管介紹各種提升電力管理效益的方案。

i2COOL創冷科技是由香港城市大學HK Tech 300計劃孵化的科技初創公司，也是香港科技園的培育初創。該公司自行研發的被動式輻射製冷塗料能讓建築物降溫，項目經理張添耀表示，該塗料反射95%的太陽光和紅外線熱輻射，能讓建築物至少降低3-4度，而且因為毋須電力而能實現零耗能、零排放的節能減碳目標。

張添耀表示他們積極和建築業、能源業和油漆行業合作，目前已有與杜拜的智能大廈合作，會將其外牆換上其製冷塗料。他指今年是首次參展，希望能接觸更多本地和海外的買家，將這項創新科研技術帶到海外。

【智慧能源】環球資源二期展會揭幕　展商冀增加更多專業新能源買家

本報記者：李智賢

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