【減印花稅】耀才許繹彬：香港已錯失減印花稅最佳時機　帶動港股「藥力」已失去

▲ 【股票印花稅】耀才許繹彬：香港已錯失減印花稅最佳時機 帶動港股的「藥力」已失去

市場憧憬《施政報告》將公布減股票印花稅的措施，以刺激港股交投。本地券商耀才證券 （01428） 執行董事兼行政總裁許繹彬稱，港股已錯失減印花稅的最佳時機，若港府9月跟隨內地減股票印花稅，效果會更明顯，惟帶動港股的「藥力」已失去。不過他承認，若指施出台，未必即時刺激股市成交量及升幅。惟「減一定好過不減，播種才有機會」。耀才研究部總監植耀輝則稱，不對減印花稅持太高期望，若最終落實減印花稅，可當為額外收益（bonus）。

港交所 （00388） 全新的首次公開招股（IPO）平台FINI將於11月22日正式啟用，屆時新股凍資時間將縮短一半，許繹彬表示，鑑於耀才借出的新股「孖展息」一向較低，相關業務一直「無乜錢賺」，故計息日減少對收入影響不大，強調該行著重吸納新客戶「做大個餅」。

他稱，2021年美股牛市狂奔，散戶在投資方面亦因此轉趨多元化，港股的平均持倉比例由以往8成，銳減至約5成，投資者均轉買美股、日股等環球股票，認為券商發展需要多元化。

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記者：伍鍵文