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【停牌潮】中怡國際公布銀行結餘消失15.8億調查　自稱停牌後遭黑客入侵、須人手重建賬簿　對賬人員辭職後失蹤

股市 18:41 2023/10/19

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【停牌潮】中怡國際公布銀行結餘消失15.8億調查　自稱停牌後遭黑客入侵、須人手重建賬簿　對賬人員辭職後失蹤

中怡國際 （02341） 去年4月4日無預警停牌，前核數師羅兵咸審計2021年財報時發現，近15.79億元（人民幣，下同）銀行結餘不翼而飛，中怡國際周四（19日）公布獨立顧問調查結果，離奇地，中怡國際向獨立顧問表示，集團在停牌後的2022年4月6日遭勒索軟件攻擊，不能查閱會計紀錄，只能根據人手憑證及部門交易記錄，重建會計賬簿，然而，重建會計賬簿顯示，相關銀行賬戶在2021年底餘額合計為160,379元，與15.8億仍存在巨大差異。

獨立顧問提到，曾就紙中怡國際本銀行餘額對賬記錄隨機交易抽樣及檢查，發現記錄上有財務會計部兩名審查職員的簽名，其後再調查時，發現該兩名財務會計部職員均於2022年6月辭職，曾嘗試聯繫已辭職職員但未能成功，獨立顧問無法進一步了解銀行餘額對賬的審查過程。

料當中13.98億元差異在2021財年前已存在

重建會計賬簿後顯示，中怡國際6間中國附屬公司的賬簿已於2021年1月31日作會計調整，借記人民幣13.98億至結轉的「保留盈利」， 並貸記13.98億元至6個銀行賬戶的「銀行結餘及存款」。

獨立調查認為，13.98億元的差異早在2021財年前已存在，而就餘下1.82億元估計是，重建銀行分類賬中的現金流出相比，前核數師羅兵咸永道會計賬簿中的表列不足或超額1.82億元所致。

在任執董稱專注業務 無參與財務

獨立顧問曾就銀行結餘差異，向爆出事件前在任的執行董事進行面談，「並了解到彼等（即執行董事）均專注於業務營運的其他方面，並無參與財管部及財務會計部的監督及管理以及會計記錄的批核，彼等亦不了解本集團的實際銀行餘額」。

中怡國際董事會稱，已審閱調查報告的內容，並接納調查報告的結果。董事會接受獨立董事委員會有關安排全面內部控制檢討、強化內部控制、為其程序及政策制訂及實施改善計劃以處理獨立顧問發現 的弱點及缺陷、以及進行進一步調查及IT法證審查的建議。

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【停牌潮】中怡國際執董韓歡光跳船　上月披露銀行結餘離奇消失逾15.7億　轟管理層不協助採補救行動

責任編輯：李哲毅

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