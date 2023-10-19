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Victoria's Secret銷量跌 或棄打女權牌重推性感天使

環球社會熱點 18:11 2023/10/19

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美國知名內衣品牌Victoria's Secret（維多利亞的秘密，簡稱維秘或維密）於2019年停辦年度內衣騷，但品牌轉型後改用大碼及跨性別模特代言，銷量卻顯著下跌。有指該品牌考慮棄打女權牌，重新起用性感「天使」代言。

肯亞全勝律師突被捕 被揭原是「無牌大狀」 【下一頁】

Victoria's Secret今年的營收預計達到62億美元（約483.6億港元），較去年下跌5%，甚至低於2020年的75億美元（約585億港元）。 

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維密轉型後嘗試起用形象更多元化的模特兒，包括美國女足名將韋冰露（Megan Rapinoe）、巴西裔跨性別模特兒Valentina Sampaio、唐氏綜合症波多黎各女模Sofia Jirau。

不過《Business of Fashion》記者Cathleen Chen形容，此舉雖為維密在網上贏得好評，這些正面評價但從未轉化為銷售額。

維密上月選擇於串流平台重推内衣騷，用紀錄片《The Tour '23》呈現新內衣系列，並邀得Naomi Campbell、Gigi Hadid、Hailey Bieber等名模上陣，重現性感天使形象。

Victoria's Secret首誕唐氏女模特 24歲女孩夢想成真 【下一頁】

美媒CNN引述消息報道，Victoria's Secret高層正嘗試重推性感「天使」，公司及其子品牌Pink的品牌總裁 Greg Unis指，性感也可以兼具包容性。

Victoria's Secret行政總裁Martin Waters也承認，包容性政策並未為公司帶來利潤。他表示：即使所有人都盡了最大努力，但仍不足以取得成功。

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責任編輯：鄭錦玲

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