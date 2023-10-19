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【分析】臨近雙11　京東為何再創上市新低？

股市 17:50 2023/10/19

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【分析】臨近雙11　京東為何再創上市新低？

京東 （09618） 急跌5.9%，收報96.8港元，再創收市新低，在公布第三季業績前，目前市盈率為27倍，為何京東愈跌愈多？觀望與其倒影的拼多多（美：PDD）走勢，便大概知其一二，拼多多股價105.33美元，接近兩年高位，市場憂慮消費下沉及補貼壓力。

臨近雙11消費購物節，消費者最關心的是優惠折扣，京東今年打出百億補貼的策略，以對抗拼多多，不過，貨品價格低未如拼多多的低，以新出的iPhone 15 pro為例，256GB容量，京東售價8999元人民幣，拼多多售價8148元人民幣。

又如時興的衛龍 （09985） 魔芋爽，3盒特價37.8元人民幣，京東1盒38元人民幣。

網民：京東服務好，發貨及物流快

在微信討論時，網民紛表示，京東的優勢是服務好，發貨及物流快，不過買平東西時，都會用拼多多，因為實在是太平了。

目前內地消費壓力是消費下沉，市民期待雙11的減價促銷活動，但對商家來是，是毛利率的壓力。

對整體消費價格亦有影響，尤如618購物節時，中國在6月CPI 零增長，7月CPI跌0.3%時，國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀時指，受「618」商家促銷活動等因素影響，扣除能源的工業消費品價格由上月持平轉為下降0.3%，「618」促銷活動結束，大型家用器具、家庭日用雜貨和個人護理用品等價格有所回升，漲幅在0.7%至1.2%之間。

相關文章：【雙11】京東零售CEO：今年11.11商家數目增1.5倍　股價失守紅底、收跌5.5%（第二版）

相關文章：【大行報告】京東在消費降級浪潮1P、3P內外交煎？　晨星狠削合理估值一半

記者：譚志偉

欄名 : 即市財經分析

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